Bundesliga. Bruno Labbadia oficjalnie trenerem Herthy BSC

Potwierdziły się poranne doniesienia niemieckich mediów. Bruno Labbadia objął stanowisko trenera Herthy BSC. Piłkarzem drużyny z Berlina jest napastnik reprezentacji Polski, Krzysztof Piątek.

Obecny sezon to ciągłe zawirowania w klubie z Berlina. Przed sezonem współpracę z klubem zakończył Węgier Pal Dardai, który prowadził Herthę przez cztery poprzednie lata. Na stanowisku zastąpił go Chorwat Ante Czović, jednak notował mocno rozczarowujące wyniki. Na stanowisku wytrzymał jedynie do 27 listopada.

Wówczas Czovicia zastąpił Juergen Klinsmann - były selekcjoner reprezentacji Niemiec miał być twarzą nowej Herthy, trenerem i członkiem zarządu. Jednak już po trzeci miesiącach współpracy Klinsmann zrezygnował z niej za pośrednictwem... Facebooka. Na dodatek w mocnych słowach stwierdził, że klubie panuje totalna amatorszczyzna, a najbardziej dostało się dyrektorowi Michaelowi Preetzowi.



Po odejściu Klinsmanna zarząd trenerem uczynił jego asystenta - Alexandera Nouriego, ogłaszając, że będzie szkoleniowcem do końca sezonu. Przerwa w grze spowodowała jednak kolejną zmianę planów i po zaledwie czterech meczach na ławce trenerskiej Nouriego zastąpił Labbadia.



Długość kontraktu 54-letniego szkoleniowca z Herthą nie jest znana. W zeszłym sezonie Labbadia prowadził VfL Wolfsburg, a trenerem jest od 2003 roku - prowadził także HSV Hamburg, VfB Stuttgart, Bayer 04 Leverkunsen, Greuther Fuerth i SV Darmstadt 98.



Wcześniej Labbadia był znakomitym napastnikiem, grając m.in. w Bayernie Monachium, Hamburgu, 1. FC Koeln i Werderze Brema.





Zdjęcie Bruno Labbadia / AFP

