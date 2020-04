Wszystko wskazuje na to, że znamy nazwisko nowego trenera Krzysztofa Piątka. Zdaniem niemieckich mediów Bruno Labbadia ma w najbliższych dniach zastąpić Aleksandra Nouriego na stanowisku pierwszego szkoleniowca Herthy Berlin.

Zgodnie z początkowymi ustaleniami Nouri miał prowadzić berlińczyków do końca obecnego sezonu. Długa przerwa w rozgrywkach, spowodowana pandemią koronawirusa, wpłynęła jednak na plany zarządu Herthy, który zdecydował się już teraz dokonać roszady na stanowisku trenera.



Jak donosi "Kicker", decyzja została podjęta w środę podczas klubowego prezydium. Labbadia ma rozpocząć pracę na początku przyszłego tygodnia, a jego kontrakt będzie obowiązywać do 2022 roku. Asystentem nowego trenera zostanie jego długoletni współpracownik Eddy Soezer.



Przez ostatnich 10 miesięcy Labbadia przebywał na bezrobociu. Wcześniej prowadził VfL Wolfsburg, w którym występował wówczas Jakub Błaszczykowski.



Obecnie Hertha zajmuje 13. miejsce w tabeli Bundesligi, mając zaledwie sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. Rozgrywki niemieckiej ekstraklasy zostały zawieszone z powodu koronawirusa, lecz wiele wskazuje na to, że piłkarze wrócą do gry już w maju.



TB



