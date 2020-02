Ariedo Braida, wieloletni pracownik AC Milan oraz FC Barcelona, skomentował przenosiny Krzysztofa Piątka z włoskiej drużyny do Herthy Berlin. Ocenił też jego umiejętności piłkarskie.

Piątek zaliczył wejście smoka do Serie A, do końca walcząc o koronę króla strzelców. Najpierw zdobywał bramkę za bramką dla Genoi CFC, a później strzelecką passę kontynuował w Milanie.

Z nadejściem nowego sezonu coś jednak w grze Piątka, a także całego Milanu, wyraźnie się zacięło. Polski napastnik bramki zdobywał głównie z rzutów karnych, a do tego Włosi postanowili sprowadzić do siebie Zlatana Ibrahimovicia, co mocno obniżyło notowania gracza z Dzierżoniowa. Chcąc zachować rytm gry przed zbliżającym się Euro 2020, Piątek usilnie szukał drogi ucieczki z Milanu i w końcu ją znalazł. Za 22 mln euro został zawodnikiem Herthy BSC.

- Czy sprzedałbym Piątka? W tym sezonie nie poprawiłby swoich osiągów z poprzednich rozgrywek. A jeśli napastnicy nie strzelają goli, to zespół cierpi - ocenił Ariedo Braida, który w Milanie pracował w latach 1986 - 2013. Po blisko 30-letniej przygodzie z drużyną "Rossonerich" Braida został skautem FC Barcelona. Która swego czasu miała Piątka na oku, gdy kontuzji nabawił się Luis Suarez.

- Piątek to dobry piłkarz, ale nie świetny - ocenił jego umiejętności 73-letni skaut, a w przeszłości dyrektor sportowy i prezes Milanu.

Po transferze do Herthy Piątek trzykrotnie wystąpił w barwach nowego klubu. Zdobył jedną bramkę, w pucharowym spotkaniu z Schalke.

