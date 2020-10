Borussia Dortmund zrehabilitowała się za dwie ostatnie porażki i pokonała 4-0 SC Freiburg. Dwa gole i asystę zaliczył 20-letni Erling Haaland, trzy asysty - 17-letni Giovanni Reyna. Nowym liderem został Eintracht Frankfurt, który pokonał 2-1 byłego lidera TSG 1899 Hoffenheim.

Borussia chciała dziś zmazać plamę za porażkę z zeszłego tygodnia przeciwko Augsburgowi. W środku tygodnia dortmundczycy przegrali jeszcze mecz o Superpuchar Niemiec z Bayernem Monachium, choć wcześniej zdołali odrobić dwubramkową stratę. Ewentualna strata punktów w dzisiejszym spotkaniu mogła drogo kosztować trenera BVB Luciena Favre’a.

Na szczęście jeszcze przed przerwą ekipę gospodarzy na prowadzenie wyprowadzili młodzi zawodnicy, którym mocno ufa Favre. Po podaniu 17-letniego Giovanniego Reyny wynik meczu otworzył 20-letni Erling Haaland.

Tuż po przerwie było już 2-0 dla Borussii. Tym razem po rzucie rożnym piękny strzał głową oddał Emre Can i piłka znalazła drogę do bramki. W 66. minucie duet Reyna - Haaland powtórzył piękną akcję z pierwszej połowy. Amerykanin zagrał do Norwega w pole karne, a ten mocnym strzałem lewą nogą pokonał bramkarza Freiburga.

W doliczonym czasie gry Haaland mógł skompletować hat-tricka, ale wyłożył piłkę na pustą bramkę Felixowi Passlackowi. Ten z bliskiej odległości ustalił wynik spotkania na 4-0.

Wysokie zwycięstwo odniosła też na wyjeździe Borussia Moenchengladbach, która wygrała 3-1 z 1. FC Koeln. Bramki dla "Źrebaków" zdobywali Alassane Plea, Stefan Lainer oraz Lars Stindl. Honorową bramkę dla zespołu z Kolonii zdobył Elvis Rexhbecaj.

W innym ciekawym meczu VfB Stuttgart podzielił się punktami z Bayerem Leverkusen, remisując 1-1, a Werder Brema pokonał 1-0 Arminię Bielefeld.

Nowym liderem został Eintracht Frankfurt, który ograł 2-1 dotychczasowego lidera - TSG 1899 Hoffenheim. Zwycięstwo Eintrachtowi zapewnił Bas Dost, dla Hoffenheim trafił zaś Andrej Kramarić, który ma już na koncie sześć bramek w tym sezonie i prowadzi w klasyfikacji strzelców.

Borussia zaś, dzięki swojej wygranej, przesunęła się na drugie miejsce w tabeli Bundesligi.

