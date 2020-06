Bundesliga. Borussia Moenchengladbach - Hertha Berlin. Mecz trwa

W ostatniej kolejce niemieckiej Bundesligi Borussia Moenchengladbach mierzy się z Herthą Berlin. W składzie gości od pierwszej minuty występuje Krzysztof Piątek. Czy Polak zdoła trafić do bramki? Śledź relację razem z Interią!

Krzysztof Piątek otrzymał szansę od pierwszej minuty w kolejnym spotkaniu z rzędu. Trenerzy i działacze Herthy wypowiadali się o nim w samych superlatywach, a napastnik do tej pory zdobył trzy bramki po przerwie spowodowanej koronawirusem.



Piłkarze Borussii walczą natomiast o grę w Lidze Mistrzów.



Gospodarze od samego początku spotkania ruszyli do ataku. Już w 8. minucie Breel Embolo dobrze poradził sobie z defensorami Herthy i odegrał do Jonasa Hofmana, który pewnym uderzeniem dopełnił formalności.





Borussia Moenchengladbach - Hertha Berlin 1-0, trwa I połowa

34. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-06-27 15:30 | Stadion: Stadion im BORUSSIA-PARK | Arbiter: D. Aytekin Borussia VfL Moenchengladbach Hertha Berlin 1 0 DO PRZERWY - J. Hofmann 7'

1 0 Borussia M' Gladbach Hertha Berlin Smarsch Boyata Plattenhardt Stark Torunarigha Darida Esswein Grujić Piątek Cunha Lukébakio Sommer Bensebaini Elvedi Ginter Lainer Hofmann Kramer Neuhaus Stindl Embolo Herrmann SKŁADY Borussia M' Gladbach Hertha Berlin Yann Sommer Dennis Smarsch Ramy Bensebaini Anga Dedryck Boyata Nico Elvedi Marvin Plattenhardt Matthias Ginter Niklas Stark Stefan Lainer Jordan Torunarigha 7′ 7′ Jonas Hofmann Vladimir Darida Christoph Kramer Alexander Esswein Florian Neuhaus Marko Grujić Lars Stindl Krzysztof Piątek Breel Donald Embolo Matheus Santos Carneiro da Cunha Patrick Herrmann Dodi Lukébakio REZERWOWI Tobias Sippel Omar Rekik Mamadou Doucouré Mathew Allan Leckie Tony Jantschke Arne Maier Oscar Wendt Per Ciljan Skjelbred László Benes Palko Dárdai Famana Quizera Vedad Ibiszević Alassane Pléa Pascal Köpke Caetano de Araújo Raffael Jessic Gaïtan Ngankam Ibrahima Traoré L. Klatte

STATYSTYKI Borussia M' Gladbach Hertha Berlin 1 0 Posiadanie piłki 60% 40% Strzały 3 0 Strzały na bramkę 1 0 Rzuty rożne 1 0 Faule 1 3 Spalone 0 1