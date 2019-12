Prowadząca w tabeli Bundesligi Borussia Moenchengladbach pokonała mistrza Niemiec - Bayern Monachium 2-1 w meczu 14. kolejki niemieckiej ekstraklasy. Robertowi Lewandowskiemu znowu zabrakło szczęścia. Więcej miał go Ramy Bensebaini, który zdobył obie bramki dla "Źrebaków" i zapewnił im zwycięstwo.

Mecz z Borussią określany był hitem kolejki. Nic dziwnego, bo ekipa z Moenchengladbach nie tylko jest w znakomitej dyspozycji, ale jak żadna inna potrafi radzić sobie z Bayernem. Przed własną publicznością wygrywała 20 razy z Bawarczykami. Taką statystyką nie może pochwalić się żadna inna drużyna.

W pierwszych minutach Bayern częściej utrzymywał się przy piłce. Podopieczni Hansiego Flicka szanowali piłkę i czekali na swoją szansę. Pierwszą mieli już w ósmej minucie. Uderzał Thiago Alcantara, a nogę dołożył Thomas Mueller. Niemiec zmienił tor lotu piłki i minęła ona bramkę.

Kilka minut później groźnie strzelał Robert Lewandowski. Polak próbował technicznego uderzenia po ziemi, ale piłka o centymetry minęła bramkę. W kolejnej akcji Polak też strzelał niecelnie. Z rzutu wolnego do "Lewego" zagrał Thiago. Kapitan reprezentacji Polski uderzył z pierwszej piłki. Tym razem nie był tak blisko strzelenia gola.

W 20. minucie, na boisku pojawił się Ivan Periszić, który zastąpił kontuzjowanego Corentina Tolisso. Nie ucierpiała na tym gra ofensywna Bayernu. Już pięć minut później uderzał Mueller, ale świetnie obronił Yann Sommer. Chwilę później szwajcarski bramkarz powstrzymał Joshuę Kimmicha. Po jego interwencji piłka co prawda wtaczała się do bramki, ale Sommer ją złapał, zanim przekroczyła linię bramkową.



W 35. minucie Lewandowski mógł mieć asystę. Polak zagrał do niepilnowanego Periszicia. Ten jednak, z woleja, uderzył nad bramką. Przed przerwą, po indywidualnej akcji, strzelał jeszcze Kingsley Coman, ale Sommer złapał futbolówkę. Chwilę później głową niecelnie uderzał Leon Goretzka.



W końcówce pierwszej połowy, lider Bundesligi heroicznie się bronił i nie stracił bramki.

Zdjęcie Robert Lewandowski w meczu z Borussią Moenchengladbach / AFP

Jednak już na początku drugiej części Bayern wyszedł na prowadzenie. Już trzy minuty po wznowieniu gry, po długo budowanej akcji, Mueller zagrał do Periszicia. Chorwat stał tyłem do bramki. Zdołał się odwrócić i oddać strzał. Sommer był blisko obrony, trącił piłkę, ale i tak wpadła do siatki.



Mistrzowie Niemiec tylko przez 11 minut cieszyli się z prowadzenia. Borussia Moenchengladbach z każdą minutą się rozkręcała, ale długo nie potrafiła sforsować obrony Bayernu. Udało jej się to dopiero po stałym fragmencie. W 60. minucie, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, bramkę głową zdobył Ramy Bensebaini.



W kolejnej akcji Borussia mogła wyjść na prowadzenie. W bramkę nie trafił jednak Patrick Hermann. Bayern był rozkojarzony. Rywale częściej utrzymywali się przy piłce, grali lepiej i przejęli inicjatywę.



W 76. minucie mieli kolejną świetną sytuację. W polu karnym Lars Stindl zagrał w poprzek bramki, ale Breel Embolo nie zamknął akcji. W odpowiedzi, z bliskiej odległości, uderzał Kimmich, ale trafił w bramkarza.



W 86. minucie żółtą kartką został ukarany Lewandowski. Polak faulem przerwał dobrze zapowiadającą się kontrę rywali. Po rzucie wolnym, głową uderzał Bensebaini, ale zrobił to gorzej niż wcześniej i nie trafił w bramkę.



W końcówce gospodarze zdominowali Bayern. Bawarczycy mogli coś stworzyć tylko z kontry, choć nawet to niezbyt im wychodziło. Podopieczni Hansiego Flicka grali bowiem chaotycznie i nerwowo. W taki sposób nie dało się utrzymać remisu. W doliczonym czasie gry, Javi Martinez faulował w polu karnym Embolo i sędzia, bez wahania, wskazał na 11. metr. Na dodatek Hiszpan osłabił swoją drużynę. Miał już na koncie żółtą kartkę i po tym wejściu otrzymał drugą. Do rzutu karnego podszedł Bensebaini. Wykorzystał go i został bohaterem, zapewniając swojej drużynie trzy punkty.



Po tej porażce Bayern znalazł się na szóstym miejscu. Ma 24 punkty i traci siedem do "Źrebaków", które prowadzą.



MP



Borussia Moenchengladbach - Bayern Monachium 2-1 (0-0)

Bramki: 0-1 Periszić (49.), 1-1 Bensebaini (60.), 2-1 Bensebaini (90.+2)



Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP

14. kolejka Niemcy - Bundesliga

2019-12-07 15:30 | Stadion: Stadion im BORUSSIA-PARK | Widzów: 54022 | Arbiter: M. Fritz Borussia VfL Moenchengladbach Bayern Monachium 2 1 DO PRZERWY 0-0 R. Bensebaini 60',90' I. Periszić 49'

2 1 Borussia M' Gladbach Bayern Monachium Neuer Alaba Boateng Kimmich Davies Goretzka Thiago Tolisso Mueller Lewandowski Coman Sommer Bensebaini 2 Elvedi Ginter Lainer Bénes Hofmann Stindl Zakaria Pléa Thuram SKŁADY Borussia M' Gladbach Bayern Monachium Yann Sommer Manuel Neuer 60′, 90′ (k.) 60′, 90′ (k.) Ramy Bensebaini David Alaba Nico Elvedi 62′ 62′ 68′ 68′ Jerome Boateng Matthias Ginter Joshua Kimmich Stefan Lainer Alphonso Davies 6′ 6′ 58′ 58′ László Benes Leon Goretzka 66′ 66′ Jonas Hofmann 90′ 90′ Alcantara Thiago 85′ 85′ Lars Stindl 20′ 20′ Corentin Tolisso 88′ 88′ Denis Zakaria Thomas Mueller 64′ 64′ Alassane Pléa 86′ 86′ Robert Lewandowski Marcus Thuram Kingsley Coman REZERWOWI Tobias Sippel Sven Ulreich Tony Jantschke Benjamin Pavard Oscar Wendt Philippe Coutinho Christoph Kramer Mickaël Cuisance Florian Neuhaus Serge Gnabry Tobias Strobl 68′ 68′ 82′ 82′ 90′ 90′ Aginaga Javi Martinez 58′ 58′ Breel Donald Embolo 20′ 20′ 49′ 49′ Ivan Periszić 64′ 64′ Patrick Herrmann 85′ 85′ Caetano de Araújo Raffael

STATYSTYKI Borussia M' Gladbach Bayern Monachium 2 1 Posiadanie piłki 45% 55% Strzały 7 13 Strzały na bramkę 3 5 Rzuty rożne 2 5 Faule 13 18 Spalone 4 0