Jak donosi "Corriere dello Sport" Borussia Dortmund w poniedziałek wznowi treningi. Piłkarzy będą jednak obowiązywały wyjątkowe środki ostrożności.

Dziennikarze włoskiego dziennika twierdzą, że piłkarze rozpoczną treningi od ćwiczeń w parach, a klub zapewni wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa. Ma to zabezpieczyć zespół przed koronawirusem.



- To dopiero początek, nie mogę się doczekać powrotu do grania, choć mam świadomość, że póki co jest to niemożliwe. Sądzę jednak, że zajęcia w grupie zdecydowanie dobrze na nas wpłynął - stwierdził piłkarz "BVB" Emre Can cytowany przez "Corriere dello Sport".



W podobnym tonie niedawno pisało niemieckie "Sky". Według ich portalu, środki bezpieczeństwa zostały zastosowane również w salkach do ćwiczeń, gdzie może przebywać tylko jedna osoba.



Wcześniej do treningów powrócili piłkarze VfL Wolfsburg: - Treningi odbywają się w czterech różnych grupach, są cztery oddzielne szatnie i cztery pomieszczenia z natryskami. Wszystko później dokładnie dezynfekujemy - zapewnia dyrektor zarządzający klubu Joerg Schmadtke.



