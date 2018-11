Borussia Dortmund skorzystała z klauzuli wykupu Paco Alcacera zawartej w umowie wypożyczenia napastnika z FC Barcelona. Hiszpański napastnik związał się z niemieckim klubem umową do końca czerwca 2023 roku.

Wideo Robert Lewandowski. Tak Niemcy wyśmiewali początki "Lewego" w BVB

Wspaniała forma strzelecka Alcacera nie pozostawiała żadnych wątpliwości, że BVB będzie chciało aktywować klauzulę wykupu. Tak się też stało, o czym klub poinformował oficjalnie w piątek około godziny 15.

Reklama

Alcacer w zaledwie sześciu meczach Bundesligi zdobył osiem bramek dla Borussii. Do tego dołożył jedno trafienie w Lidze Mistrzów, co w przełożeniu na minuty gry daje rewelacyjny wynik strzelonego gola średnio co 44 minuty!

- Poinformowaliśmy dziś Barcelonę, że skorzystamy z opcji wykupu. Paco jest z nami całym sercem, szybko się zintegrował i stał się integralną częścią zespołu - powiedział dyrektor sportowy dortmundzkiego klubu Michael Zorc.

- Jestem bardzo szczęśliwy w Dortmundzie. Borussia była i jest dla mnie wspaniałą decyzją. Zrobię wszystko co mogę, by podziękować za zaufanie - skomentował zaś transfer definitywny Alcacer.

WG

Bundesliga: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy