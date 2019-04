Prawdopodobnie bez obrońców Dana-Axela Zagadou i Łukasza Piszczka zagrają w sobotę w derbach Zagłębia Ruhry z Schalke 04 Gelsenkirchen piłkarze Borussii Dortmund - poinformował trener Lucien Favre.

"Zagadou na pewno zabraknie. Co do Piszczka to jest cień szansy, że znajdzie się w kadrze meczowej, ale bardzo, bardzo niewielki" - powiedział Favre na konferencji prasowej.

Prawie 34-letni były reprezentant Polski od wielu tygodni zmaga się z kłopotami zdrowotnymi, głównie dotyczącymi stopy. Po blisko dwumiesięcznej przerwie wrócił 6 kwietnia na mecz na szczycie Bundesligi z Bayernem Monachium (0-5), ale od tego czasu ponownie pauzuje. W czwartek co prawda ćwiczył z zespołem, ale trener nie robił wielkich nadziei, że skorzysta z niego w sobotę.

Favre liczy natomiast, że będzie miał do dyspozycji Mariusa Wolfa, który też może wystąpić na prawej stronie obrony, a od ostatniego spotkania z Freiburgiem leczył uraz stawu skokowego.

"Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie" - zaznaczył szwajcarski szkoleniowiec wicelidera, który cztery kolejki przed końcem sezonu traci punkt do prowadzącego Bayernu Monachium.



