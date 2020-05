Czas na wielki powrót Bundesligi! Na Signal Iduna Park trwa właśnie starcie Borussii Dortmund z Schalke 04. Łukasz Piszczek nie tylko znalazł się w pierwszym składzie BVB, ale wyprowadzi drużynę w roli kapitana. Śledź przebieg spotkania razem z Interią!

Wszyscy fani niemieckiego futbolu czekali na tę chwilę ponad dwa miesiące. Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa piłkarze Bundesligi wracają do gry o ligowe punkty!

Na dobry początek czeka nas wyjątkowe spotkanie - prestiżowe Revierderby, czyli starcie Borussii Dortmund z Schalke 04.

W poprzednim starciu obu ekip padł bezbramkowy remis. Oby tym razem nie zabrakło goli i emocji!

Bundesliga wraca do gry po 66 dniach, ale w innych warunkach. Po pierwsze, bez kibiców, których w Dortmundzie np. mogło zasiąść ponad 80 tysięcy. Po drugie, na stadionie może być łącznie do 300 osób. Są to oczywiście zawodnicy, sztaby szkoleniowe, sędziowie, niezbędni pracownicy klubowi i obsługujący transmisję telewizyjną, dziennikarze.



Nie było normalnego przywitania pomiędzy piłkarzami, tylko losowanie stron. Kapitanem gospodarzy jest Piszczek.



Borussia przystąpiła do sobotniego meczu osłabiona. Problemy zdrowotne miał Jadon Sancho, a potem ze składu wypadł Giuseppe Reyna, który był już awizowany w wyjściowym składzie. W ostatniej chwili Amerykanina zastąpił Thorgan Hazard.



Już po 11 minutach mieliśmy pierwsze sprawdzenie sytuacji przez VAR. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego piłkę zgrywał Erling Haaland, ta trafiła w rękę Kenny'ego, ale ostatecznie nakazano grać dalej.

