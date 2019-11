Konia z rzędem temu, kto przewidział taki scenariusz! Piłkarze Borussii Dortmund zafundowali swoim kibicom niesamowity dreszczowiec, który skończył się dla nich tylko połowicznym happy-endem. BVB tylko zremisowało 3-3 z ostatnią w tabeli drużyną Paderborn, lecz musi cenić ten punkt - do przerwy podopieczni Luciena Favre’a przegrywali już bowiem 0-3.

Ekipa beniaminka objęła prowadzenie już w piątej minucie. Nico Schulz, mimo rozpaczliwej próby wślizgu, nie zdołał powstrzymać na prawej flance szarżującego Kaia Proegera, który dograł piłkę do Streliego Mamby. 25-latek dopełnił formalności i strzałem z najbliższej odległości pokonał Romana Buerkiego.

Fani z Dortmundu uznali pewnie, że to mała wpadka, spowodowana chwilową dekoncentracją, a ich ulubieńcy zaraz ruszą do odrabiania strat. Jakże wielkie było ich zdziwienie, gdy Mamba w 37. minucie skompletował dublet. Niemiec z łatwością wygrał pojedynek biegowy z Julianem Weiglem, po długim podaniu Sebastiana Vasiliadisa, po czym posłał piłkę do siatki.

Jeszcze przed przerwą ekipa BVB otrzymała dwa kolejne ciosy. Pierwszym było trafienie Gerrita Holtmanna, drugim kontuzja najlepszego, do spółki z Marco Reusem, strzelca zespołu - Paco Alcacera, którego zastąpił na murawie Julian Brandt. Wcześniej boisko opuścił z urazem także Vasiliadis.

Tuż po zmianie stron nadzieję Borussii dał Jadon Sancho, zdobywając gola z pola karnego po podaniu Achrafa Hakimiego, który przed drugą połową zastąpił na placu gry Schulza.

Bramkę kontaktową zdobył w 84. minucie Axel Witsel. Wydawało się, że na tym skończą się popisy strzeleckie w tym spotkaniu, lecz w doliczonym czasie gry gola głową na wagę remisu zdobył Marco Reus.

BVB zdołało więc uratować jeden punkt, lecz mimo wszystko można w tym przypadku mówić o sporej wpadce, która nie stawia trenera Favre’a i jego piłkarzy w dobrym świetle. Nie jest to także dobry prognostyk, przed środowym meczem na Camp Nou z Barceloną.

12. kolejka Niemcy - Bundesliga

2019-11-22 20:30 | Stadion: Signal-Iduna-Park | Widzów: 81365 | Arbiter: C. Dingert Borussia Dortmund SC Paderborn 07 3 3 DO PRZERWY 0-3 J. Sancho 47' A. Witsel 84' M. Reus 90' S. Mamba 5',37' G. Holtmann 43'

3 3 Borussia Dortmund SC Paderborn 07 Buerki Guerreiro Hummels Piszczek Dahoud Sancho Schulz Weigl Witsel Alcácer Reus Zingerle Collins Jans Kilian Schonlau Zolinski Gjasula Holtmann Pröger Vasiliadis Mamba 2 SKŁADY Borussia Dortmund SC Paderborn 07 Roman Buerki Leopold Zingerle Raphaël Guerreiro 84′ 84′ Jamilu Collins 28′ 28′ Mats Hummels Laurent Jans Łukasz Piszczek Luca Jannis Kilian 46′ 46′ Mahmoud Dahoud Sebastian Schonlau 47′ 47′ Jadon Sancho 77′ 77′ Ben Zolinski 46′ 46′ Nico Schulz Klaus Gjasula 74′ 74′ Julian Weigl 43′ 43′ 62′ 62′ Gerrit Holtmann 84′ 84′ Axel Witsel Kai Pröger 45′ 45′ Francisco Alcacer Garcia 40′ 40′ Sebastian Vasiliadis 90′ 90′ Marco Reus 5′, 37′ 5′, 37′ Streli Mamba REZERWOWI Marwin Hitz Jannik Huth Manuel Obafemi Akanji 62′ 62′ Christopher Antwi-Adjej 46′ 46′ 84′ 84′ Achraf Hakimi Mouh Uwe Hünemeier Marcel Schmelzer Christian Strohdiek Dan-Axel Zagadou Mohamed Dräger Mario Goetze 77′ 77′ Sven Michel 45′ 45′ Julian Brandt Cauly Oliveira Souza 46′ 46′ Thorgan Hazard 40′ 40′ Abdelhamid Sabiri Khiry Shelton