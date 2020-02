Bundesliga: Borussia Dortmund - SC Freiburg. Mecz trwa

Borussia Dortmund z Łukaszem Piszczkiem w składzie mierzy się z SC Freiburg. Podopieczni Luciena Favre'a pilnie potrzebują punktów, aby nie stracić kontaktu z czołówką. W niedawnym meczu z Eintrachtem polski obrońca trafił do siatki. Czy dziś zdobędzie kolejną bramkę? Śledź relację razem z Interią!

Borussia Dortmund wygrała w czterech z pięciu ostatnich spotkań w lidze. Drużyna Łukasza Piszczka przed rozpoczęciem spotkania traciła cztery punkty do liderującego Bayernu. W spotkaniu z Freiburgiem od pierwszej minuty nie wystąpił jeden z najlepszych zimowych transferów w Europie - Erling Haaland.



Drużyna z Freiburga miała za to problem z ustabilizowaniem formy. W ostatnich trzech starciach, zawodnicy Christiana Streicha zaliczyli wygraną, remis i porażkę: - Musimy być w pełni zmobilizowani, to będzie bardzo ciężkie spotkanie - stwierdził przed spotkaniem Streich.



W mecz zdecydowanie lepiej weszli piłkarze Borussii. W poczynaniach drużyny z Dortmundu zdecydowanie brakowało jednak konkretów. Na pierwszą naprawdę groźną sytuację musieliśmy poczekać do 15. minuty meczu.



Julian Brandt otrzymał dobre podanie z głębi boiska, przyjął piłkę i zagrał do Thorgana Hazarda. Belg minął rywala i zagrał wzdłuż linii bramkowej. Na futbolówkę nabiegł Jadon Sancho i strzałem do niemal pustej bramki dopełnił formalności.

Piłkarze obu drużyn nie przyspieszyli tempa spotkania i gra nadal toczyła się głównie w środkowej strefie. Goście obudzili się dopiero pod koniec pierwszej połowy, jednak nie udało im się wykorzystać chwilowego rozkojarzenia defensywy ekipy z Dortmundu.



Borussia odpowiedziała już po chwili. Hazard popędził w stronę pola karnego, jednak zbyt długo zwlekał z oddaniem strzału. Futbolówki nie przejęła drużyna gości i kolejne uderzenie na bramkę posłał Axel Witsel. Zawodnicy trochę przyśpieszyli i akcja przeniosła się na drugą stronę. Próbował Roland Sallai, lecz na posterunku był Roman Buerki.

Początek drugiej części gry również należał do piłkarzy z Dortmundu. Borussia kontrolowała grę, ale podobnie jak w pierwszych minutach meczu nie widzieliśmy zbyt wielu klarownych sytuacji. Na pierwsze groźne uderzenie musieliśmy poczekać do 61. minuty. Z dystansu huknął Brandt, lecz pędząca piłka minęła celu.



2020-02-29 15:30 | Stadion: Signal-Iduna-Park | Arbiter: R. Hartmann Borussia Dortmund SC Freiburg 1 0 DO PRZERWY 1-0 J. Sancho 15'

1 0 Borussia Dortmund SC Freiburg Schwolow Günter Gulde Heintz Lienhart Grifo Haberer Höfler Schmid Petersen Sallai Buerki Guerreiro Hakimi Mouh Hummels Piszczek Zagadou Can Sancho Witsel Hazard Brandt SKŁADY Borussia Dortmund SC Freiburg Roman Buerki Alexander Schwolow Raphaël Guerreiro Christian Guenter Achraf Hakimi Mouh Manuel Gulde 46′ 46′ Mats Hummels Dominique Heintz Łukasz Piszczek Philipp Lienhart Dan-Axel Zagadou Vincenzo Grifo Emre Can 46′ 46′ Janik Haberer 15′ 15′ Jadon Sancho Nicolas Höfler Axel Witsel Jonathan Schmid Thorgan Hazard Nils Petersen 63′ 63′ Julian Brandt Roland Sallai REZERWOWI Marwin Hitz Mark Flekken 46′ 46′ Manuel Obafemi Akanji Gian-Luca Itter Leonardo Julián Balerdi Rossa Nico Schlotterbeck Mateu Jaume Morey Bauzà 46′ 46′ Yannik Keitel Marcel Schmelzer Yoric Ravet Mahmoud Dahoud Lino Tempelmann Giovanni Reyna Brandon Joel Gaetano Borrello Nico Schulz Lucas Höler 63′ 63′ Erling Haaland

STATYSTYKI Borussia Dortmund SC Freiburg 1 0 Posiadanie piłki 59% 41% Strzały 7 6 Strzały na bramkę 1 3 Rzuty rożne 1 2 Faule 2 4 Spalone 1 1