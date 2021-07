W lipcu 2007 roku Jakub Błaszczykowski przeszedł z Wisły Kraków do Borussii Dortmund. Niemiecki klub zapłacił za ten transfer ponad 3 miliony euro.



Polak zapisał piękną kartę w historii klubu. Zdobył dwa mistrzostwa Niemiec, dwa superpuchary i jeden krajowy puchar. W 2013 roku grał w finale Ligi Mistrzów. Borussia, również z Łukaszem Piszczkiem i Robertem Lewandowskim w składzie, przegrała wtedy 1-2 z Bayernem Monachium.



Błaszczykowski występował w Borussii przez osiem lat. W 2015 roku odszedł do Fiorentiny. W Dortmundzie jednak do dziś jest miło wspominany.





Błaszczykowski i Piszczek legendami Borussii

Niedawno z BVB pożegnał się bardzo dobry kolega Błaszczykowskiego, Łukasz Piszczek. Został on prawdziwą legendą klubu. Podobny status ma piłkarz Wisły Kraków.



W mediach społecznościowych Borussia przypomniała o rocznicy transferu piłkarza z Truskolasów. Nazywała go legendą, a pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy kibiców, którzy z rozrzewnieniem wspominali Błaszczykowskiego.



