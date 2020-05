Z Dortmundu odszedł pięć lat temu, ale Borussia nadal straszy nim swoich rywali. Tym razem Jakub Błaszczykowski został przedstawiony jako najgorszy sen lewych obrońców.

Błaszczykowski dla Borussii rozegrał 253 spotkania. Zdobył 32 bramki, zaliczył 52 asysty, zdobył dwa mistrzostwa i dwa Superpuchary Niemiec, a przede wszystkim zaskarbił sobie szacunek fanów z Signal Iduna Park.

Błaszczykowski z Borussią pożegnał się w 2015 roku (odszedł do Fiorentiny), ale kibice w Dortmundzie do dziś chodzą w koszulkach z napisem "Kuba" na plecach.

Teraz o reprezentancie Polski przypomniał również oficjalny Twitter Borussii:

"Najgorszy koszmar każdego lewego obrońcy"- głosi napis przy zdjęciu Błaszczykowskiego z Jadonem Sancho. Anglik nigdy nie zagrał z Polakiem w jednej drużynie (przyszedł do Dortmundu dwa lata po odejściu Błaszczykowskiego), ale dziś mocno pracuje na to, by u fanów cieszyć się równie dużym szacunkiem.

20-letni Sancho w Borussii rozegrał już 90 spotkań, strzelił 31 bramek i zaliczył 42 asysty. Do klubu przyszedł z Manchesteru City za 5 mln euro, a dziś wyceniany jest na... ponad 115 mln euro!

Tymczasem Błaszczykowski dziś łączy karierę piłkarską z szefowaniem w klubie. Niedawno stał się bowiem współwłaścicielem Wisły Kraków, której również jest kapitanem.





