Michael Zorc, dyrektor sportowy Borussii Dortmund, przyznał, że niemiecki klub nie będzie szukał nowego napastnika w zimowym okienku transferowym.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Youssoufa Moukoko zadebiutował w lidze i ustanowił rekord (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Podopieczni Luciena Favre'a są w dużej mierze uzależnieni od Erlinga Haalanda, który na razie nie może grać z powodu kontuzji. Do składu został co prawda włączony 16-letni Youssoufa Moukoko, więc wydawałoby się, że to dopiero melodia przyszłości.

Reklama

Mimo wszystko Zorc twierdzi, że BVB w styczniu nie będzie szukać nowego snajpera.



"Zdecydowaliśmy się, aby postawić na Moukoko w dłuższej perspektywie i nie spowalniać tego procesu poprzez stawianie na innego napastnika" - powiedział dyrektor sportowy Borussii Dortmund dziennikowi "Ruhr Nachrichten".

Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl! Kliknij!



Zdjęcie Youssoufa Moukoko / PAP/EPA