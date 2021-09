Bundesliga. Borussia Dortmund ma kandydatów, jeśli Erling Haaland odejdzie

Norweski napastnik ma w kontrakcie wpisaną klauzulę odejścia w wysokości 75 milionów euro, który zacznie być jednak aktywna za rok. Wtedy trudno będzie go zatrzymać, tym bardziej jeśli nadal podtrzyma taką formę, jaką prezentuję obecnie.

W tym sezonie Haaland wystąpił w siedmiu meczach we wszystkich rozgrywkach zdobywając dziewięć goli i zaliczając cztery asysty.



Natomiast, odkąd Norweg trafił do Niemiec, a było to w styczniu 2020 roku, wystąpił w 47 meczach Bundesligi, zdobywając 45 bramek i dokładając 15 ostatnich podań.



Werner, który był skuteczny w RB Lipsk, w lecie zeszłego roku przeniósł się do Chelsea. Z "The Blues" wygrał Ligę Mistrzów, ale jego statystyki strzeleckie nie zachwycały, stąd zakontraktowanie Romelu Lukaku.



Niemiec w zeszłym sezonie rozegrał aż 52 mecze dla Chelsea, strzelając 12 goli i zaliczając 15 asyst, a teraz ma być jednym z czterech kandydatów na zastąpienie Haalanda w Dortmundzie.

