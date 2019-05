Borussia Dortmund zrobiła swoje. Zespół Łukasza Piszczka pokonał Fortunę Duesseldorf 3-2 i na kolejkę przed końcem rozgrywek wciąż ma szansę na mistrzostwo Niemiec. W Dortmundzie błysnął też Dawid Kownacki, który popisał się efektownym golem.

Takiego wyścigu o mistrzostwo w Niemczech dawno nie było. W ostatnich latach Bayern już kilka kolejek przed końcem mógł świętować tytuł, w tym roku Bawarczycy długo oglądali plecy BVB. Na finiszu rozgrywek wciąż nie jest jasne, kto sięgnie po tytuł - przed ostatnią kolejką drużyna z Dortmundu traci do monachijczyków dwa punkty.

W jedenastce na sobotni mecz BVB z Fortuną znalazł się Piszczek. Polski obrońca wrócił do gry po czterech spotkaniach przerwy i zagrał z opaską kapitana. Jego drużyna w pierwszej połowie nie grała porywającego futbolu, ale w 41. minucie dopięła swego. Do piłki dośrodkowanej w pole karne doszedł Thomas Delaney i zgrał ją głową wzdłuż bramki. Tam dopadł do niej Christian Pulisić i również uderzeniem głową wbił do siatki.

33. kolejka Niemcy - Bundesliga

2019-05-11 15:30 | Stadion: Signal-Iduna-Park | Widzów: 81365 | Arbiter: T. Stieler Borussia Dortmund Düsseldorfer TuS Fortuna 1895 3 2 DO PRZERWY 1-0 C. Pulisic 41' T. Delaney 53' M. Goetze 90' O. Fink 47' D. Kownacki 90'

Borussia w sobotę musiała sobie radzić nie tylko bez zawieszonego Marco Reusa, ale i kilku kontuzjowanych piłkarzy. Ze składu na przedostatnią kolejkę wypadli Abdou Diallo i Roman Buerki. Szczególnie dotkliwy okazał się brak Szwajcara. Zastępujący go Marwin Hitz fatalnie zachował się na początku drugiej połowy. Niegroźny strzał Olivera Finka odbił pod własne nogi i piłka między nimi wtoczyła się do bramki.

BVB szybko jednak wyrównała. W 53. minucie strzałem po ziemi bramkarza gości pokonał Delaney. Dramatycznych zwrotów akcji było jednak więcej - po pięciu minutach w roli głównej znów wystąpił Hitz. Sfaulował w polu karnym Dodiego Lukebakio, a sędzia podyktował rzut karny. Do "jedenastki" podszedł sam poszkodowany, ale uderzył obok słupka.

3 2 Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf Hitz Akanji Guerreiro Piszczek Delaney Goetze Pulisic Weigl Witsel Alcácer Bruun Larsen Rensing Ayhan Bodzek Gießelmann Hoffmann Suttner Fink Lukebakio Stöger Zimmermann Kownacki SKŁADY Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf Marwin Hitz Michael Rensing Manuel Obafemi Akanji Kaan Ayhan Raphaël Guerreiro 82′ 82′ Adam Bodzek Łukasz Piszczek Niko Gießelmann 53′ 53′ Thomas Delaney Andre Hoffmann 90′ 90′ 90′ 90′ Mario Goetze 67′ 67′ Markus Suttner 41′ 41′ 89′ 89′ 90′ 90′ Christian Pulisic 47′ 47′ 76′ 76′ Oliver Fink Julian Weigl 59′ (k.) 59′ (k.) 85′ 85′ Dodi Lukebakio Axel Witsel Kevin Stöger Francisco Alcacer Garcia Matthias Zimmermann 61′ 61′ Jacob Bruun Larsen 90′ 90′ Dawid Kownacki REZERWOWI Eric Oelschlägel Jaroslav Drobny Leonardo Julián Balerdi Rossa Marcin Kamiński 90′ 90′ Marcel Schmelzer Aymen Barkok Ömer Toprak 85′ 85′ Alfredo Morales Mahmoud Dahoud Rouwen Hennings 61′ 61′ Jadon Sancho 76′ 76′ Kenan Karaman 90′ 90′ Maximilian Philipp 67′ 67′ Benito Raman

Za ofensywę Fortuny obok Belga odpowiadał Dawid Kownacki. Po golu z poprzedniej kolejki, gdy pokonał bramkarza Freiburga, polski napastnik utrzymał miejsce w podstawowym składzie. W 83. minucie nie popisał się jednak inny piłkarz urodzony w Polsce. Adam Bodzek, który na świat przyszedł w Zabrzu, zaatakował wślizgiem kolano Jadona Sancho i wyleciał z boiska z czerwoną kartką.

W końcówce wydawało się, że gości dobił Mario Goetze, ale w doliczonym czasie gry błysnął jeszcze Kownacki. Ostatnie sekundy przyniosły szaleńcze ataki gości, dortmundczycy zdołali się jednak obronić. Dzięki wygranej i bezbramkowemu remisowi Bayernu z RB Lipsk sprawa tytułu rozstrzygnie się w ostatniej kolejce. BVB zagra na wyjeździe z Borussią Moenchengladbach, a Bayern u siebie z Eintrachtem Frankfurt.

Borussia Dortmund - Fortuna Duesseldorf 3-2 (1-0)

Bramki: Pulisić (41.), Delaney (53.), Goetze (90.) - Fink (47.), Kownacki (90.)

Damian Gołąb





STATYSTYKI Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf 3 2 Posiadanie piłki 56% 44% Strzały 10 7 Strzały na bramkę 5 5 Rzuty rożne 2 4 Faule 10 12 Spalone 0 2