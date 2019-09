W jednym z hitów 4. kolejki Bundesligi Borussia Dortmund podejmuje Bayer Leverkusen. Czy drużyna Łukasza Piszczka zdoła zainkasować trzeci komplet punktów w sezonie? Śledź relację na żywo razem z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Łukasz Piszczek o początku sezonu i swojej przyszłości w BVB (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Relacja nie odświeża się na żywo - wciśnij F5



Reklama

Zobacz inne wyniki Bundesligi na żywo

Starcie Borussii z Bayerem zapowiadało się niezwykle emocjonująco. Walcząca o tytuł Borussia chciała zmazać plamę po porażce 1-3 z Unionem Berlin. Bayer natomiast wciąż nie zaznał smaku porażki i miał chrapkę na zwycięstwo, by udowodnić, że jest w stanie bić się o najwyższe laury.



W kadrze meczowej Borussii Dortmund zabrakło niestety Łukasza Piszczka, który podczas ostatniej sesji treningowej skarżył się na drobne dolegliwości mięśniowe. Jego miejsce na prawej stronie defensywy zajął wypożyczony z Realu Madryt Achraf Hakimi.



BVB wygrało cztery ostatnie spotkania z Bayerem przed własną publicznością, w każdym z nich strzelając minimum trzy gole. W pojedynku tych dwóch ekip żadna ze stron nigdy nie zdołała jednak skompletować serii pięciu domowych wiktorii. "Pszczółki" mogły dokonać tego po raz pierwszy w historii.



W początkowych minutach działo się niewiele. Gra ograniczała się przede wszystkim do walki w środku pola. W 14. minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Lukas Hradecky wyszedł z bramki i uprzedził szykującego się do strzału Axela Witsela. Po chwili 29-letni golkiper po raz kolejny uratował swoją drużynę - tym razem złapał futbolówkę, którą po dośrodkowaniu Marca Reusa trącił głową Mats Hummels. Po stronie przyjezdnych szczęścia szukał płaskim strzałem z dystansu Karim Bellarabi, znacznie się jednak pomylił.



Z czasem na murawie zarysowywała się coraz bardziej wyraźna przewaga BVB. Hradecky ciągle był jednak na posterunku. W 24. minucie Słowak, na przestrzeni kilku sekund, obronił dwa groźne strzały, powstrzymując Reusa oraz Juliana Brandta. Cztery minuty później gospodarze dopięli swego. Hakimi przejął piłkę przy próbie kontry "Aptekarzy", dośrodkował w pole karne, a tam formalności dopełnił Paco Alcacer, notując piąte trafienie w Bundeslidze.



Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1-0 - trwa I połowa



Bramka: Paco Alcacer (28.)





Borussia Dortmund: Bürki - Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro - Delaney, Witsel - Sancho, Reus, Brandt - Alcacer.

Bayer 04 Leverkusen: Hradecky - Bender, Tah, Bender, Wendell - Aranguiz - Bellarabi, Havertz, Baumgartlinger, Amiri - Volland.

Tomasz Brożek