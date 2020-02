Borussia Dortmund pokonała na Signal Iduna Park Union Berlin aż 5-0 w 20. kolejce Bundesligi. Z dwóch Polaków, którzy wystąpili w tym meczu powody do zadowolenia miał tylko Łukasz Piszczek, natomiast Rafał Gikiewicz chciałby o nim jak najszybciej zapomnieć. Jadon Sancho przeszedł do historii Bundesligi, a Erling Haaland znowu strzelał gole.

20. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-02-01 15:30 | Stadion: Signal-Iduna-Park | Widzów: 81365 | Arbiter: B. Cortus Borussia Dortmund 1. FC Union Berlin 5 0 DO PRZERWY 2-0 J. Sancho 13' E. Håland 18',76' M. Reus 68' A. Witsel 70'

Borussia bardzo szybko objęła dwubramkowe prowadzenie.

W 13. minucie Jadon Sancho uderzył z pola karnego, piłka po rykoszecie przelobowała zdezorientowanego Gikiewicza.

Tym samym młody Anglik przeszedł do historii. To był jego 25. gol w Bundeslidze i został pierwszym piłkarzem w jej historii, który dobił do tej granicy przed 20. urodzinami.

Pięć minut później z prawej strony dośrodkował Julian Brandt, a Erling Haaland z bliska skierował piłkę do siatki. To już szóste trafienie Norwega, odkąd w styczniu przeprowadził się na Signal Iduna Park z RB Salzburg.

Na 3-0 podwyższył w 68. minucie Marco Reus. Niemiec wykorzystał rzut karny.

Dwie minuty później padł kolejny gol dla Borussii. Szybka akcja gospodarzy, Haaland zagrał na prawą stronę do Sancha, a młody Anglik dośrodkował do Axela Witsela, który pokonał Gikiwicza.

W 76. minucie drugą bramkę w sobotę, a już siódmą w Bundeslidze, strzelił Haaland. Akcja gospodarzy zaczęła się po stracie rywala pod bramką BVB. Dortmundczycy wyprowadzili zabójczą kontrę, w polu karnym Brandt wycofał piętą do Norwega, który uderzył z pierwszej piłki, a Gikiewicz przepuścił ten strzał pod pachą.

Minutę później Haaland opuścił murawę.

Zdjęcie Erling Haaland (w tle) i Jadon Sancho / AFP

5 0 Borussia Dortmund 1. FC Union Berlin Buerki Akanji Guerreiro Hakimi Mouh Hummels Piszczek Sancho Witsel Håland 2 Brandt Reus Gikiewicz Friedrich Lenz Schlotterbeck Subotić Trimmel Bülter Andrich Gentner Malli Andersson SKŁADY Borussia Dortmund 1. FC Union Berlin Roman Buerki Rafał Gikiewicz Manuel Obafemi Akanji 64′ 64′ Marvin Friedrich Raphaël Guerreiro Christopher Lenz 64′ 64′ Achraf Hakimi Mouh Keven Schlotterbeck Mats Hummels Neven Subotić Łukasz Piszczek 74′ 74′ Christopher Trimmel 13′ 13′ Jadon Sancho Marius Bülter 70′ 70′ Axel Witsel Robert Andrich 18′, 76′ 18′, 76′ 77′ 77′ Erling Håland 68′ 68′ Christian Gentner Julian Brandt 59′ 59′ Yunus Malli 68′ (k.) 68′ (k.) 71′ 71′ Marco Reus Sebastian Andersson REZERWOWI Marwin Hitz Moritz Nicolas Leonardo Julián Balerdi Rossa Ken Reichel Marcel Schmelzer 74′ 74′ Julian Ryerson 64′ 64′ Dan-Axel Zagadou Michael Parensen Mahmoud Dahoud 68′ 68′ Grischa Prömel Mario Goetze 59′ 59′ Sheraldo Becker 77′ 77′ Giovanni Reyna Marcus Ingvartsen Nico Schulz Sebastian Polter 71′ 71′ Thorgan Hazard Anthony Ujah

STATYSTYKI Borussia Dortmund 1. FC Union Berlin 5 0 Posiadanie piłki 61% 39% Strzały 13 3 Strzały na bramkę 8 1 Rzuty rożne 5 3 Faule 8 7