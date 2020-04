Defensor FC Koeln Sebastiaan Bornauw wystawił laurkę Robertowi Lewandowskiemu. Belg stwierdził, że Polak jest najmądrzejszym napastnikiem na świecie, a także wskazał jego największą zaletę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kartka z kalendarza. Tak Robert Lewandowski strzelił 200. gola w Bundeslidze (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Bornauw wie co mówi, bo w bezpośrednich starciach "Lewy" dał mu się we znaki. W dwóch meczach z FC Koeln rozegranych w tym sezonie kapitan polskiej kadry zdobył trzy gole, a Bayern Monachium zainkasował sześć punktów. Przed własną publicznością mistrzowie Niemiec zwyciężyli 4-0, a na wyjeździe 4-1.

Reklama

21-letni obrońca musiał dobrze zapamiętać tamte spotkania i gdy został zapytany o piłkarza przeciw któremu grało mu się najtrudniej, wskazał na Lewandowskiego.

- To najmądrzejszy napastnik na świecie. Czasami możesz zapomnieć o nim na 10 minut, a potem nagle zjawia się tuż za tobą. Piłkarze Bayernu mogą posłać piłkę gdziekolwiek chcą, a on tam będzie. Wystarczy mu jedna okazja by zdobyć gola, to jego największa zaleta - komplementuje "Lewego" Bornauw na łamach portalu Bundesliga.com.

Belg jest wychowanek Anderlechtu, a do Kolonii trafił latem ubiegłego roku. Ma na koncie 21 meczów w Bundeslidze, zdobył w nich pięć bramek.

Rozgrywki niemieckiej ekstraklasy zostały zawieszone ze względu na pandemię koronawirusa. Obecnie liderem tabeli jest Bayern Monachium. Lewandowski i spółka mają cztery punkty przewagi nad drugą w tabeli Borussią Dortmund. FC Koeln okupuje natomiast 10 lokatę.

TB

Obecna tabela Bundesligi - sprawdź