Transfer Leroya Sane do Bayernu Monachium został sfinalizowany - twierdzi niemiecki dziennikarz Christian Falk. Kwota transferu ma nie przekroczyć 50 mln euro.

O transferze Sane do Bayernu Monachium mówi się już od zeszłego lata i wszystko wskazuje na to, że pozostało tylko czekać na oficjalne ogłoszenie tej wiadomości. Na razie umowę pomiędzy Bayernem Monachium a Manchesterem City potwierdza niemiecki "Bild".

Według cenionego dziennikarza Christiana Falka, który często jako pierwszy podaje informacje związane z Bayernem, doszło już do zawarcia umowy. Jego zdaniem kwota transferu za Sane nie przekroczy 50 mln euro.



To i tak dość spora suma za zawodnika, któremu został tylko rok do końca kontraktu z Manchesterem City, a niemal cały obecny sezon stracił z powodu kontuzji kolana.

Sane sam miał być bardzo zdeterminowany by dołączyć do Bawarczyków. Do tego stopnia, że według "Bildu" zgodził się na obniżkę wynagrodzenia - w Bayernie będzie zarabiał mniej niż 20 mln euro rocznie.



Kontrakt skrzydłowego ma obowiązywać do 30 czerwca 2025 roku.





