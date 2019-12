Niemiecki "Bild" ujawnił, jak wygląda obecnie hierarchia w szatni Bayernu Monachium. Według gazety Robert Lewandowski wraz z Thomasem Muellerem, jako wicekapitanowie, należą do najważniejszych osób w klubie. Za najważniejszą osobę uznano bramkarza Manuela Neuera.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium - Werder Brema 6-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Fakt, że najważniejszą osobą w szatni Bayernu jest Manuel Neuer, nie może dziwić żadnego kibica. 33-letni bramkarz to w stolicy Bawarii człowiek-instytucja, choć przecież początkowo jego transfer z Schalke 04 Gelsenkirchen do Bayernu, nie wszystkim się podobał. Jednak od tamtego czasu Neuer był podstawowym bramkarzem drużyny, gdy ta wygrywała Ligę Mistrzów i siedmiokrotnie zdobywała mistrzostwo Niemiec, budując swoją legendę w Monachium.

Reklama

Doświadczony golkiper już wcześniej pełnił rolę kapitana, a opaskę na stałe przejął dwa lata temu, po tym, jak karierę piłkarską zakończył Philipp Lahm. "Także ze względu na swój dorobek jest ponad wszystkimi" - komentuje "Bild", nawiązując także do wywalczenia mistrzostwa świata w 2014 roku z reprezentacją Niemiec.

Tuż za Neuerem w hierarchii Bayernu są Robert Lewandowski oraz Thomas Mueller. Duet, który wspólnie zdobył dla Bayernu aż 410 goli (przy 51 bramkach jeden asystował przy trafieniu drugiego), swoją boiskową dyspozycją wywalczyli sobie mocną pozycję w szatni i należą do zawodników, z którymi liczą się szefowie klubu. "Lewy" latem korzystał już z tego przywileju, głośno naciskając na to, by Bayern sprowadził gwiazdę światowego formatu. W ten sposób do klubu trafił właśnie Philippe Coutinho.

Pozycję, jaką w Bayernie wywalczył sobie Lewandowski, trzeba docenić tym bardziej, że po pięciu latach w klubie jest na równi z Muellerem - wychowankiem Bayernu, który do klubu trafił w 2000, jako jedenastolatek.

Zobacz dalszą część hierarchii w szatni Bayernu