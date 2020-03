Łukasz Piszczek od kilku miesięcy nie ukrywał, że chętnie przedłuży jeszcze o rok kontrakt z Borussią Dortmund. Wygląda na to, że klub także przekonał się do tego pomysłu.

Choć według informacji "Bilda" obecnie wszystkie rozmowy na temat przedłużenia umów zostały w Dortmundzie zawieszone, to już wcześniej zapadła decyzja w sprawie Piszczka. Klub ma zaproponować prawemu obrońcy przedłużenie umowy o kolejny rok.

Piszczek przed trzema laty wskazał obecny sezon jako ostatni w swojej profesjonalnej karierze. Blisko 35-letni zmienił jednak zdanie i czuje się jednak na siłach, by pograć w piłkę na najwyższym poziomie także w kolejnym roku. W kilku wywiadach jasno stwierdził, że liczy na przedłużenie umowy z Borussią.



Szansę na taki wariant zwiększa fakt, że latem kończy się wypożyczenie do Borussii Achrafa Hakimiego z Realu Madryt. Klub chce w jego miejsce pozyskać Thomasa Meuniera, lecz nic nie jest jeszcze pewne. Przy obecnej taktyce BVB w składzie znalazłoby się miejsce zarówno dla Piszczka, jak i ewentualnego następcy Hakimiego.



Przedłużony ma zostać także kontrakt Romana Buerkiego (obecny wygasa w 2021 roku), natomiast z Borussią najprawdopodobniej pożegna się Mario Goetze, który przegrywa walkę o miejsce w składzie. Według "Bilda" pandemia koronawirusa zablokowała przenosiny mistrza świata z 2014 roku do Włoch, ale Goetze jest mocno niezadowolony ze swojej sytuacji w Dortmundzie i będzie chciał opuścić klub przy najbliższej możliwej okazji. BVB nie powinno robić zawodnikowi problemu w tym względzie, pamiętając, że jego kontrakt opiewa na 10 mln euro rocznie.





