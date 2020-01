Bayern Monachium rozpoczął rok wysoką wygraną nad Herthą Berlin, nic więc dziwnego, że w Bawarii humory dopisują. Już 20. ligową bramkę zdobył w tym sezonie Robert Lewandowski, a monachijczycy żartują, że Bundesliga powinna zmienić logo na wizerunek polskiego napastnika.

Walka o tytuł króla strzelców Bundesligi dawno nie wyglądała tak pasjonująco. Po 18. kolejkach Timo Werner i Robert Lewandowski mają na zdobytych aż po 20 bramek. To tempo niemal na wyrównanie absolutnego rekordu Gerda Muellera, zdobywcy rekordowych 40 ligowych bramek w sezonie.

Polak powiększył swój dorobek bramkowy z rzutu karnego, w swoim stylu posyłając piłkę w jeden róg, a bramkarza w drugi. Chwilę wcześniej trafił do siatki z gry, ale gol nie został uznany - arbiter uznał, że Lewandowski faulował golkipera Herthy.

Bawarczycy korzystają więc z okazji i dalej chwalą się swoim najlepszym strzelcem w mediach społecznościowych. Na Twitterze zamieścili nawet grafikę z efektownym zagraniem Lewandowskiego, przerobioną na imitację logotypu Bundesligi. "Hej Bundesligo, nie potrzebujecie nowego loga?" - pyta Bayern.

To zresztą nie pierwszy raz, kiedy efektowna poza Lewandowskiego została porównana do loga niemieckiej ekstraklasy. Wcześniej chodziło o obecny znak - do złudzenia przypominający zdjęcie snajpera przyjmującego piłkę w meczu z Borussią Dortmund.

Bayern w pierwszym spotkaniu po zimowej przerwie wysoko pokonał Herthę Berlin 4-0, choć jeszcze przed przerwą bezbramkowo remisował. Monachijczycy są wiceliderem Bundesligi, a do prowadzącego RB Lipsk tracą cztery punkty.

Zdjęcie Benjamin Pavard, Robert Lewandowski oraz David Alaba świętują wygraną z Herthą / FILIP SINGER / PAP/EPA

WG