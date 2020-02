Bundesliga. Bayern zagra mecz w klasycznych trykotach

Bayern Monachium obchodzi w tym roku 120-lecie powstania klubu. Z tej okazji piłkarze klubu zagrają jedno z najbliższych spotkań w specjalnych okolicznościowych strojach.

Bayern Monachium został założony 27 lutego 1900 roku. Debiut okolicznościowych strojów piłkarzy odbędzie się podczas spotkania z Augsburgiem (08.03). Wcześniej "Die Roten" rozegrają trzy wyjazdowe spotkania. Jak twierdzi portal "Footy Headlines" koszulki mogą zostać przekazane do sprzedaży wcześniej.



Ich kolorystyka jest zdecydowanie inna, niż ta do której zdążyliśmy się przyzwyczaić. Dominuje na nich biel, a spodenki i getry prawdopodobnie będą miały ciemnoczerwony kolor. Model nawiązuje do strojów, w których występowali zawodnicy klubu 120 lat temu.



