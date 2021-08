1. kolejka Niemcy - Bundesliga

2021-08-13 20:30 | Stadion: Stadion im BORUSSIA-PARK | Arbiter: Marco Fritz Borussia Moenchengladbach Bayern Monachium 1 1 DO PRZERWY 1-1 A. Plea 10' R. Lewandowski 43'

Kibiców Bayernu Monachium już przed pierwszym gwizdkiem mogły niepokoić co najmniej trzy fakty. Po pierwsze - w okresie przygotowawczym Bawarczycy nie wygrali meczu, zaliczając remis i dwie porażki. Po drugie - inaugurację ligowego sezonu zaliczali na obiekcie, na którym w poprzednim sezonie polegli 2-3. Po trzecie - w wyjściowej jedenastce zabrakło kontuzjowanego mistrza świata Benjamina Pavarda.

Tego ostatniego w formacji obronnej zastąpił niedoświadczony, 21-letni Josip Staniszić, który w zeszłym sezonie rozegrał w Bundeslidze tylko 90 minut.



Borussia MG - Bayern. Debiut Juliana Nagelsmanna

Dla Jualiana Nagelsmanna był to oficjalny debiut w roli trenera "Die Roten". Wystarczyło ledwie 10 minut, by miał powody do frustracji. Po ofiarnym zagraniu Larsa Stindla w doskonałej sytuacji do otwarcia wyniku znalazł się Alassane Plea. Francuz dokładnie przymierzył z niespełna 16 metrów i zrobiło się 1-0.



Chwilę wcześniej asystujący w tej akcji Stindl przy odrobinie szczęścia sam mógł trafić do siatki. Te dwa incydenty zwiastowały, że monachijczyków czeka na Borussia-Park niełatwa przeprawa.

Robert Lewandowski, który w poprzednim sezonie pobił rekord legendarnego Gerda Muellera (41 ligowych goli w jednym cyklu), pierwszy celny strzał oddał tuż przed upływem kwadransa. Na posterunku był jednak golkiper gospodarzy, Yann Sommer.



Chwilę później Polak ucierpiał w starciu z Christophem Kramerem. Arbiter przerwał grę. "Lewy" przez jakiś czas nie podnosił się z murawy, ale ostatecznie był w stanie kontynuować udział w spotkaniu.



Borussia MG - Bayern. Robert Lewandowski znów z rekordem!

I to właśnie on doprowadził do wyrównania. Rzut rożny w 42. minucie wykonywał Joshua Kimmich. Lewandowski idealnie wystartował do jego centry i - gubiąc na ósmym metrze Nico Elvediego - strzałem z powietrza umieścił piłkę w siatce!



Kapitan reprezentacji Polski ustanowił tym samym kolejny rekord. Jest pierwszym piłkarzem w historii Bundesligi, który strzelał gola w premierowym występie przez siedem kolejnych sezonów.



Po zmianie stron mistrzowie Niemiec konsekwentnie szukali okazji do objęcia prowadzenia, ale defensywa "Źrebaków" nie pozwalała na wiele. A kiedy zawodziła, na wysokości zadania stawał świetnie dysponowany Sommer.



Po godzinie gry Szwajcar miał na koncie udane interwencje po kąśliwych uderzeniach Alphonso Daviesa i Lewandowskiego. Wcześniej na wysoką notę zapracował również, broniąc strzał Thomasa Muellera.



Minuty upływały, a Bayern nie był w stanie przechylić losów spotkania na swoją stronę. Przy odrobinie szczęścia, decydujący cios mogli zadać natomiast gospodarze. W 70. minucie po groźnym uderzeniu Stindla z opresji ratował obrońców tytułu Neuer.



Niespełna kwadrans później w polu karnym gości upadł wprowadzony z ławki Marcus Thuram. Kibice Borussii mieli nadzieję na podyktowanie "jedenastki". Ale tylko przez moment. Arbiter nie zdecydował się na użycie gwizdka.



W końcówce Nagelsmann wpuścił na murawę drugiego napastnika. Eric Maxim Choupo Moting nie został jednak bohaterem spotkania. Gospodarze nie pozwolili sobie wyrządzić krzywdy i tym sposobem inauguracja nowego sezonu Bundesligi zakończyła się podziałem punktów.

Borussia Moenchengladbach - Bayern Monachium 1-1 (1-1)

Bramki: 1-0 Plea (10.), 1-1 Lewandowski (43.)



1 1 Borussia Moenchengladbach Bayern Monachium Neuer Stanišić Upamecano Süle Davies Sané Kimmich Goretzka Müller Gnabry Lewandowski Sommer Lainer Ginter Elvedi Scally Herrmann Kramer Neuhaus Stindl Wolf Plea SKŁADY Borussia Moenchengladbach Bayern Monachium Yann Sommer Manuel Neuer Stefan Lainer 82′ 82′ Josip Stanišić Matthias Ginter Dayotchanculle Upamecano Nico Elvedi Niklas Süle Joseph Scally Alphonso Davies 64′ 64′ Patrick Herrmann 75′ 75′ Leroy Sané Christoph Kramer Joshua Kimmich 90′ 90′ 90′ 90′ Florian Neuhaus Leon Goretzka 57′ 57′ Lars Stindl 83′ 83′ Thomas Mueller 72′ 72′ Hannes Wolf 75′ 75′ Serge Gnabry 10′ 10′ 64′ 64′ Alassane Plea 43′ 43′ Robert Lewandowski REZERWOWI Tobias Sippel Sven Ulreich Louis Jordan Beyer Omar Richards Tony Jantschke Tanguy Nianzou Kouassi Luca Netz Mickaël Cuisance 90′ 90′ László Benes Chris Richards 64′ 64′ Jonas Hofmann 75′ 75′ Jamal Musiala Conor Noß 82′ 82′ Bouna Sarr 64′ 64′ Marcus Thuram 75′ 75′ Kingsley Coman 72′ 72′ Keanan Bennetts 83′ 83′ Eric Maxim Choupo-Moting

STATYSTYKI Borussia Moenchengladbach Bayern Monachium 1 1 Posiadanie piłki 34,8% 65,2% Strzały 11 18 Strzały na bramkę 5 10 Rzuty rożne 3 8 Faule 7 4 Spalone 3 4

