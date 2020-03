Bayern Monachium wciąż szuka snajpera, który mógłby odciążyć Roberta Lewandowskiego w mniej ważnych meczach lub zastąpić Polaka wtedy, gdy nie może grać. Duże szanse na dołączenie do ekipy mistrza Niemiec ma 20-letni Jonathan David, piłkarz KAA Gent.

Jak informuje portal VoetbalBelgie, powołując się na zagraniczne źródła, Kanadyjczyk zajmuje wysokie miejsce na liście życzeń Bayernu.

"Die Roten" będą się jednak musieli postarać, by przyciągnąć go do siebie. Usługami Davida interesuje się bowiem wiele czołowych klubów na świecie, na czele z Borussią Dortmund, Arsenalem Londyn i Ajaksem Amsterdam.

Zakontraktowanie 20-latka może utrudnić... Lewandowski! Obecność Polaka w składzie może odstraszyć wielu młodych snajperów, którzy wiedzą, że z góry byliby skazani na ławkę rezerwowych. Nie bez znaczenia jest jednak także fakt, że w Bayernie z powodzeniem występuje rodak Davida - Alphonso Davies, który pomógłby rówieśnikowi w aklimatyzacji.

David to uniwersalny zawodnik, który może występować jako napastnik oraz ofensywny pomocnik. Obecnie broni barw belgijskiej drużyny KAA Gent. W tym sezonie rozegrał już 39 spotkań, notując 23 bramki i 10 asyst. Te liczby robią wrażenie. Nic więc dziwnego, że wiele klubów chce podpisać kontrakt z utalentowanym 20-latkiem.

TB



