Bundesliga. Bayern Monachium we wtorek może zapewnić sobie mistrzostwo Niemiec

Już we wtorek Bayern Monachium może zapewnić sobie ósmy z rzędu tytuł mistrza Niemiec. Potrzebuje do tego zaledwie punktu z przedostatnim w tabeli Werderem Brema.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Bayern Monachium - Borussia M'Gladbach 2-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Bundesliga: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy





Reklama

Dla Bayernu będzie to już 30. tytuł mistrza Niemiec w historii klubu. Obecna seria (siedmiu triumfów z rzędu) jest najdłuższa ze wszystkich, a wszystko wskazuje na to, że już we wtorek zostanie do niej dopisany kolejny rozdział.

Bawarczycy po 31. kolejkach mają dziewięć punktów przewagi nad Borussią Dortmund. Do zapewnienia tytułu mistrzowskiego potrzebny jest im remis, a w razie sensacyjnej porażki - brak wygranej BVB w środowym meczu z Mainz.

Trudno jednak wieszczyć sensację w spotkaniu Bayernu. Piłkarze Hansiego Flicka wygrali 13 ostatnich spotkań, a w 22 grach pozostają niepokonani. Ostatni raz przegrali już ponad pół roku temu - 7 grudnia 2019 roku w meczu z Borussią Moenchengladbach.



Przeciwko Werderowi do gry wrócą Robert Lewandowski oraz Thomas Mueller, którzy w sobotnim starciu pauzowali za żółte kartki. To potężne wzmocnienia, bowiem pierwszy jest najlepszym strzelcem klubu, a drugi najlepszym asystentem.



Werder zaś jest realnie zagrożony spadkiem. Trzy kolejki przed końcem sezonu zajmuje przedostatnią pozycję, mając tyle samo punktów co 16., będąca na miejscu barażowym, Fortuna Duesseldorf.