Bayern Monachium pokonał w środowym meczu Bundesligi VfL Wolfsburg 2-1 (1-1). Obie bramki dla gospodarzy zdobył Robert Lewandowski, którego gra skupiła na sobie (już po raz kolejny) uwagę niemieckich mediów.

Mistrzowie kraju od 5. minuty przegrywali po bramce Philippa. Do wyrównania "Lewy" doprowadził w doliczonym czasie pierwszej połowy, bramkę numer dwa strzelając pięć minut po wznowieniu gry.



Dzięki kompletowi punktów Bayern utrzymuje dystans do liderującego w tabeli Bayeru Leverkusen, do którego traci tylko jedno "oczko".

"Na Lewandowskim można polegać" - komentują dziennikarze "Bilda" podkreślając, że wyrównujące trafienie było jednocześnie 250. golem Polaka w Bundeslidze w zaledwie 332. występie. Jak dodali, szybciej ten pułap goli osiągnął tylko legendarny Gerd Mueller.



"Zagrał, jakby znowu chciał udowodnić, że jest najlepszym piłkarzem świata" - komentują z kolei eksperci telewizji "Sport1". Zauważyli oni także, że kapitan reprezentacji Polski jest obok Manuela Neuera jedynym piłkarzem Bayernu, który nic nie robi sobie z presji ciążącej na zespole od momentu triumfu w Lidze Mistrzów.



- Kiedy sytuacja stawała się trudna, dwukrotnie znalazł się tam, gdzie trzeba - podsumowali.



Historycznego, 250. gola "Lewego" w Bundeslidze wychwycili także eksperci "Kickera" pisząc, iż Polak osiągnął kolejny kamień milowy. Dostrzegli jednak również niepoślednią rolę Neuera, który świetną paradą w końcówce meczu uratował komplet punktów swojej drużynie.



(TC)



Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP/POOL CHRISTOF STACHE/ / AFP

