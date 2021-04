Bayern Monachium ustanowił kolejny rekord! Piłkarze Hansiego Flicka zdobyli bramkę w meczu z RB Lipsk i było to ich 62. starcie z rzędu, w którym „Die Roten” choć raz trafili do siatki. Jest to najlepszy wynik w historii Bundesligi i również poprawienie niesamowitej serii zespołu za kadencji Pepa Guardioli z lat 2013-2014!

Bayern Monachium do starcia z RB Lipsk przystąpił bez Roberta Lewandowskiego. Pomimo braku czołowego strzelca, w pierwszej połowie skutecznie zastąpił go Leon Goretzka. Reprezentant Niemiec pewnie wykorzystał podanie Thomasa Muellera i umieścił piłkę w siatce.

Dzięki trafieniu pomocnika "Die Roten" Bayern ustanowił nowy rekord w Bundeslidze. Dla "Die Roten" był to bowiem 62. mecz z rzędu (mając na uwadze wszystkie rozgrywki), w którym ekipa z Bawarii zdobyła przynamniej jedną bramkę.

Wcześniej rekord należał również do Bayernu. W latach 2013-2014 - pod wodzą Pepa Gaurdioli - Bawarczycy strzelili przynajmniej jednego gola w 61 kolejnych spotkaniach.

Starcie Bayernu z RB Lipsk zakończyło wygraną Bawarczyków 1-0.

