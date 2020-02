Bundesliga: Bayern Monachium - RB Lipsk. Mecz trwa

W jedynym dzisiejszym spotkaniu niemieckiej Bundesligi, Bayern Monachium gra z RB Lipsk. W drużynie gospodarzy od pierwszej minuty na boisku pojawił się Robert Lewandowski. Czy polski napastnik zdoła strzelić bramkę? Śledź relację razem z Interią!

Bayern Monachium odżył pod wodzą Hansiego Flicka. Bawarczycy przed rozpoczęciem spotkania mogli się pochwalić serią sześciu wygranych spotkań z rzędu, co pozwoliło im przeskoczyć w tabeli RB Lipsk. Drużyna z wschodniej części Niemiec prowadziła w tabeli Serie A do 19. kolejki, jednak po porażce z Eintrachtem Frankfurt i remisie z Borussią Moenchengladbach spadła na 2. miejsce w tabeli.



Mecz był również starciem dwóch wielkich napastników. Robert Lewandowski i Timo Werner znakomicie spisują się w tym sezonie. Polak do bramki rywala trafił 22 razy, podczas gdy niemiecki napastnik ma jedynie dwa trafienia mniej. Podium strzelców Bundesligi zamyka Jadon Sancho, który do tej pory zdobył 12. bramek.



Przewaga napastników Bayernu i RB Lipsk w stawce jest zatem bardzo duża i wiele wskazywało na to, że będą oni decydujący dla swoich klubów. Lewandowski był zaangażowany w trochę mniej niż połowę zdobytych przez Bawarczyków bramek. Na tym polu lepiej wygląda Werner, który częściej asystuje (przed rozpoczęciem meczu miał ich sześć). Również on odpowiada za prawie połowę goli swojej drużyny.





Bayern Monachium - RB Lipsk 0-0, trwa I połowa

