Bayern Monachium nie przestaje zachwycać! Drużyna Haniego Flicka wygrała dziś 2-1 z FC Koeln i były to kolejno 23. i 24. bramka "Die Roten" w obecnym sezonie Bundesligi. Bawarczycy ustanowili w ten sposób nowy rekord rozgrywek.

Bayern Monachium zajmuje obecnie 1. miejsce w tabeli Bundesligi i ma na swoim koncie 15 punktów. Takim samym dorobkiem może pochwalić się Borussia Dortmund, jednak Bawarczycy są w obecnej kampanii o wiele bardziej skutecznie i mają na swoim koncie 24 bramki. Jak wyliczyli dziennikarze "Sport1.de" stanowi to absolutny rekord ligi niemieckiej.



Rekord goli po sześciu kolejkach pozostawał niepobity od sezonu 1973/1974. Wówczas Borussii Moenchengladbach strzeliła 23 gole w tym samym momencie rozgrywek.



Powody do zadowolenia miał również Thomas Mueller. Niemiecki pomocnik odniósł dziś 260. zwycięstwo w barwach Bayernu Monachium i wyrównał w ten sposób klubowy rekord, należący do legendarnego bramkarza "Die Roten" Olivera Kahna.



Mueller potrzebował do osiągnięcia tego wyniku 357 spotkań Bundesligi, natomiast były zawodnik klubu czekał na to 429 meczów.



Tydzień temu kolejny rekord ustanowił również Robert Lewandowski. Polski napastnik jako pierwszy strzelec w historii Bundesligi zdobył 10 bramek po pierwszych pięciu kolejkach ligi.



