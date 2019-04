Etiopia została szóstym zagranicznym krajem, w którym Bayern Monachium otworzył akademię. – To szansa na rozwój piłki w tym kraju – przekonuje Jorg Wacker, członek zarządu bawarskiego klubu.

Bayern w środę oficjalnie otworzył szkółkę w Addis Abebie, stolicy Etiopii. Umowa partnerska z Etiopskim Związkiem Piłki Nożnej (EFF) zakłada, że przedstawiciele Bayernu będą szkolić nie tylko etiopskich piłkarzy, ale i trenerów.

W czasie otwarcia akademii obecny był m.in. Giovane Elber, były napastnik Bayernu, a obecnie ambasador klubu, a także Markus Soeder, premier Bawarii.

- Bayern to jedna z największych atrakcji Bawarii. Szkółka Bayernu w Addis Abebie połączy bawarskie doświadczenie w futbolu z narodem kochającym sport. To dobra baza do owocnej współpracy - twierdzi Soeder.

W Addis Abebie żyje 3,1 miliona ludzi. Etiopia stała się szóstym zagranicznym krajem, w którym Bayern otworzył akademię. Dotąd żadna z nich nie funkcjonowała w Afryce - bawarski klub szkoli piłkarzy w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Tajlandii, Japonii i Singapurze.

