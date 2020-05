Alvaro Odriozola nie zawojował Bayernu Monachium. Hiszpan zdecydowanie przegrał rywalizację z Benjaminem Pavardem i nie zostanie wykupiony przez Bawarczyków - donoszą niemieckie media.

Pomysł z wypożyczeniem Odriozoli z Realu Madryt pojawił się, gdy trener Hansi Flick uznał, że na stałe przesunie Joshuę Kimmicha do środka pomocy. Wówczas rozpoczęły się poszukiwania prawego defensora.



Zanim jeszcze sprowadzono Odriozolę Kimmicha zastępował sprowadzony latem Benjamin Pavard, który co prawda sięgnął po mistrzostwo świata z reprezentacją Francji jako prawy obrońca, ale w swoim wcześniejszym klubie występował na środku defensywy. Flick chciał, by Pavard miał konkurenta na prawej flance, a także mógł być rozważany jako środkowy obrońca - zwłaszcza, że nieraz grali tam Javi Martinez oraz David Alaba, a więc piłkarze, którzy nie są nominalnymi stoperami.



Niemiecki Sport1.de poinformował, że Bawarczycy nie są przekonani, co do umiejętności Hiszpana i nie zamierzają korzystać z klauzuli wykupu. Oznacza to, że po sezonie Odriozola wróci do Realu Madryt.

W trwającym sezonie obrońca wystąpił w zaledwie jednym meczu ligowym i jednym spotkaniu Ligi Mistrzów. Zaliczył też siedem minut w Pucharze Niemiec.



Być może będzie miał okazję do powiększenia dorobku, jeśli Bundesliga wznowi rozgrywki pod koniec maja lub na początku czerwca. Decyzja o tym ma zostać podjęta 6 maja.

