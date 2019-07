Nowe wieści w sprawie transferu Leroya Sane do Bayernu Monachium. Według niemieckich mediów, bawarski klub otrzymał pozytywne sygnały z otoczenia niemieckiego skrzydłowego, który wciąż ma rozważać powrót do Bundesligi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. AC Milan przegrał z Bayernem 0-1. Cały mecz Piątka. Wideo © 2019 Associated Press

Leroy Sane to dla szefów Bayernu wymarzony kandydat do zastąpienia dwóch doświadczonych skrzydłowych, którzy tego lata opuścili klub - Arjena Robbena i Francka Ribery'ego. Tyle że wyceniany na 100 milionów euro piłkarz, od kilku tygodni kuszony przez mistrzów Niemiec, nadal nie podjął decyzji w sprawie swojej przyszłości.

Reklama

W ostatnich tygodniach media donosiły, że Niemiec najprawdopodobniej pozostanie w Premier League. "SportBild" daje jednak nadzieję Bayernowi. Według najnowszych doniesień bawarski klub otrzymał ostatnio pozytywne sygnały w sprawie transferu od menedżerów zawodnika. To sprawia, że temat przenosin Sane do Niemiec nie jest zamknięty, a sam piłkarz wciąż rozważa transfer.



Kontrakt 23-letniego skrzydłowego z mistrzami Anglii wygasa w 2021 r. Pewien pozostania Sane w Manchesterze jest trener City Joseph Guardiola, który stwierdził niedawno, że Bayern nie kontaktował się nawet z angielskim klubem w sprawie transferu Niemca. Hiszpańskiego szkoleniowca skontrował jednak Karl-Heinz Rummenigge.



- Nie wiem, czy Pep wie o wszystkim, co dzieje się w jego klubie. Poczekajmy - stwierdził dyrektor generalny Bayernu.



Bundesliga: sprawdź terminarz na nowy sezon





Zdjęcie Leroy Sane / PAUL ELLIS / AFP

DG