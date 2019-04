- Prawie opuściłem Bayern – przyznaje Joshua Kimmich. 24-letni piłkarz niedawno był bliski decyzji o transferze, ale dziś gra najczęściej ze wszystkich piłkarzy mistrza Niemiec.

Kimmich poważnie zastanawiał się nad przyszłością w Monachium, gdy trenerem zespołu był Carlo Ancelotti. Włoch objął Bayern w 2016 r. i oszczędnie korzystał z usług niemieckiego zawodnika. Zdecydowanie stawiał na Philippa Lahma, a Kimmich dostawał niewiele szans.

- To były dla mnie trudne czasy. Byłem niezadowolony z ilości czasu, który spędzałem na boisku. Zastanawiałem się, czy Bayern to odpowiedni klub dla mnie - przyznał Niemiec w rozmowie z Welt am Sonntag.

Obrońca Bayernu, który może występować również w pomocy, ostatecznie przetrwał w klubie dłużej niż Ancelotti. Włoch został zwolniony we wrześniu 2017 r. U jego następców Kimmich stał się kluczową postacią. W tym sezonie żaden piłkarz Bayernu nie spędził na boisku więcej minut niż 24-latek. Wystąpił w 41 spotkaniach, rozegrał ich więcej nawet od Roberta Lewandowskiego (40 meczów).

Teraz Kimmich skupia się na końcówce sezonu, w której jego klub walczy o obronę mistrzostwa Niemiec. Bayern jest liderem Bundesligi, ale ma tylko punkt przewagi nad drugą Borussią Dortmund.

