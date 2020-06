Piłkarze Bayernu Monachium, z wracającym po zawieszeniu za kartki Robertem Lewandowskim, zagrają we wtorek na wyjeździe z przedostatnim w tabeli Werderem Brema w 32. kolejce Bundesligi. Zwycięstwo zapewni Bawarczykom ósmy z rzędu tytuł mistrzów Niemiec.

Na trzy kolejki przed końcem sezonu Bayern ma 73 punkty i wyprzedza o siedem Borussię Dortmund Łukasza Piszczka, a o jedenaście trzeci w tabeli RB Lipsk.

Sytuacja jest klarowna - zwycięstwo we wtorek w Bremie (początek o godz. 20.30) zapewni monachijczykom mistrzostwo, bez czekania na wynik środowego meczu Borussii Dortmund, która podejmie wówczas FSV Mainz.



"Pragniemy wziąć ten tytuł już teraz i przedłużyć naszą zwycięską serię" - powiedział trener Bayernu Hansi Flick, którego zespół wygrał 13 ostatnich meczów, licząc różne rozgrywki. W minioną środę awansował do finału Pucharu Niemiec.



"Chcemy wywalczyć tytuł najszybciej jak to możliwe" - dodał reprezentant Niemiec z Bayernu Joshua Kimmich.



Bayern jest bardzo bliski zdobycia mistrzostwa, a Robert Lewandowski - korony króla strzelców. Polski napastnik zdobył 30 bramek w tym sezonie Bundesligi. W minionej kolejce pauzował z powodu żółtych kartek, ale wciąż ma dużą przewagę nad drugim w klasyfikacji strzelców Timo Wernerem. Napastnik RB Lipsk nie powiększył w weekend swojego dorobku (25 goli).



"W wieku 31 lat Lewandowski rozgrywa swój najlepszy sezon" - napisała w poniedziałek agencja AFP, przypominając, że polski napastnik (w sierpniu skończy 32 lata) prowadzi także w klasyfikacji strzelców zawieszonej obecnie Ligi Mistrzów - z dorobkiem 11 goli.