To wideo robi wrażenie! "Absolutna maszyna" - z takim komentarzem Bayern Monachium rozpowszechnia nagranie z treningu Roberta Lewandowskiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Absolutna maszyna". Bayern pokazał, jak trenuje Lewandowski. Wideo INTERIA.TV

Piłkarze mistrza Niemiec do zajęć wrócili w poniedziałek. Do normalności ciągle jednak daleko, ponieważ w klubie cały czas przestrzegane są zasady walki z pandemią: zawodnicy ćwiczą w niewielkich grupach, zachowują od siebie odstępy, każdy przeszedł też badanie na koronawirusa.

Reklama

Widać jednak, że w czasie domowej izolacji Lewandowski nie próżnował. Choć cały czas dochodził do siebie po kontuzji kości piszczelowej, to nie wygląda na to, żeby na poprawę zdrowia czekał siedząc przed telewizorem.

Dowód? Nie da się tak wyglądać i ćwiczyć bez codziennego treningu:

"Absolutna maszyna" - napisał na Twitterze Bayern i podał wideo, które Lewandowski zamieścił na Tik-Toku.

"Legenda", "Wspaniała praca", "Nie ma przypadku w tym, że jest to jeden z najbardziej bramkostrzelnych zawodników w Bundeslidze" - zachwycają się kibice w komentarzach.

Z powodu koronawirusa rozgrywki Bundesligi są zawieszone od 11 marca. Władze klubów oraz ligi mają nadzieję, że zostaną wznowione na początku maja. Gdyby tak się stało, to udałoby się zakończyć sezon.

Do rozegrania zostało jeszcze dziewięć kolejek. Na razie liderem jest Bayern, który ma cztery punkty przewagi nad Borussią Dortmund i pięć nad RB Lipsk.

PJ

Bundesliga: wyniki, strzelcy, tabela