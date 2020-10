Robert Lewandowski strzelił cztery gole, a Bayern Monachium na Allianz Arena pokonał Herthę Berlin 4-3 w meczu zamykającym trzecią kolejkę Bundesligi. W 68. minucie na murawie pojawił się Krzysztof Piątek, który zaliczył asystę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem UEFA w sezonie 2019/20 (POLSAT SPORT). WIDEO INTERIA.TV

3. kolejka Niemcy - Bundesliga

2020-10-04 18:00 | Stadion: Allianz Arena | Arbiter: Benjamin Cortus Bayern Monachium Hertha Berlin 4 3 DO PRZERWY 1-0 R. Lewandowski 40',51',85',90' J. Córdoba 59' Matheus Cunha 71' J. Ngankam 88'

W klasyfikacji strzelców "Lewy" ma już pięć trafień i ustępuje o jedno Andrejowi Kramariciowi z TSG 1899 Hoffenheim.

Reklama

Od początku niedzielnego spotkania zarysowała się wyraźna przewaga monachijczyków. Lewandowski szansę na pierwszego gola miał w dziewiątej minucie. Strzał polskiego napastnika z kilku metrów sparował jednak Alexander Schwolow.

Po kwadransie odpowiedzieli goście. Jhon Cordoba w sytuacji sam na sam trafił nawet do siatki, ale Kolumbijczyk był na spalonym.

Bayern kolejną okazję miał w 25. minucie. Joshua Kimmich znalazł podaniem Serge'a Gnabry'ego, który strzelając z ostrego kąta posłał piłkę w boczną siatkę.

Natomiast w 36. minucie Thomas Mueller skierował piłkę głową do siatki z pięciu metrów, po dośrodkowaniu Chrisa Richardsa, któremu podawał Lewandowski, ale po chwili okazało się, że Niemiec był na minimalnym spalonym.

Pięć minut przed przerwą Bayern objął w końcu prowadzenie. Co prawda najpierw "główkę" Lewandowskiego w dobrym stylu do boku sparował Schwolow, ale piłkę przejął Gnabry i wycofał do polskiego napastnika, który tym razem już trafił do siatki. To był setny gol "Lewego" na Allianz Arenie w Bundeslidze.



Po zmianie stron gospodarze bardzo szybko podwyższyli prowadzenie. W 51. minucie z prawej strony dośrodkował Richards, a Lewandowski przyjęciem piłki zgubił Vladimira Daridę i następnie uderzył z około 16 metrów, trafiając tuż przy słupku. 20-letni Amerykanin zanotował pierwszą asystę w barwach Bawarczyków.

Hertha odpowiedziała bramką w 59. minucie. Po dośrodkowaniu Matheusa Cunhi z rzutu wolnego, Cordoba wygrał walkę w powietrzu i posłał piłkę do siatki. Manuel Neuer próbował jeszcze interweniować, dotknął jeszcze futbolówki ręką, ale nie zdołał zapobiec nieszczęściu.

W 68. minucie na murawie pojawił się Piątek, który zastąpił Deyovaisio Zeefuika. Trzy minuty później był już remis. Cunha zdecydował się na szarże, na linii pola karnego wymienił podania z Piątkiem, a następnie w sytuacji sam na sam nie dał szans Neuerowi.

Sprawy w swoje ręce próbował wziąć Lewandowski. Najlepszy napastnik Bundesligi w 76. minucie uderzył z rzutu wolnego, ale Schwolow zdołał przenieść piłkę nad poprzeczką.