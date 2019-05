Gdy w ubiegłym tygodniu Borussia Dortmund uległa u siebie Schalke, trener gospodarzy Lucien Favre oświadczył, że walka o tytuł piłkarskiego mistrza Niemiec się zakończyła. Późniejszy remis prowadzącego w tabeli Bayernu sprawił, że znów nic nie jest pewne. Dzisiaj monachijczycy grają u siebie z Hannowerem. Śledź to spotkanie na żywo razem z Interią!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Kwiecień dał dużo emocji, jak rozstrzygnie się batalia o mistrzostwo Niemiec? (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Uwaga. Relacja nie odświeża się automatycznie. Naciśnij F5

Reklama

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę niemieckiej Bundesligi

Bawarczycy mieli przed tą kolejką teoretycznie jeszcze łatwiejsze zadanie niż przed tygodniem. Do Monachium przyjechał bowiem zamykający tabelę Hannover 96, na dodatek mający nóż na gardle. Wiadomo było bowiem - nawet mimo zwycięstwa w ubiegłej kolejce przerywającego serię dziewięciu meczów bez wygranej - że jeśli goście przegrają, a jednocześnie Stuttgart wywiezie z Berlina przynajmniej jeden punkt, Hannower straci nawet teoretyczne szanse na utrzymanie.



A jednak to zawodnicy Thomasa Dolla jako pierwsi stworzyli zagrożenie pod bramką rywali. W 5. minucie Haraguchi znalazł się w dobrej sytuacji po dośrodkowaniu z lewej strony, ale nieczysto uderzył piłkę głową z kilku metrów.



To był sygnał, że goście nie wyszli na boisko jak na ścięcie, jakby chcieli przełamać 23-letnią tradycję, zgodnie z którą "czerwona latarnia" ligi nie potrafi wygrać na boisku lidera. Ostatni raz stało się tak w 1996 roku, gdy Düsseldorf wygrywał z Bayerem w Leverkusen.

Szybko jednak wszystko wróciło do normy i Bayern przejął inicjatywę. Pierwszą szansę na kolejnego gola miał m.in. Robert Lewandowski ładnie uderzając piłkę głową w 13. minucie. Bramkarz Esser spisał się jednak bez zarzutu. Tak samo jak po uderzeniu Comana, który był jeszcze bliżej trafienia do siatki.



W ogóle bramkarz gości spisywał się bardzo dobrze w kilku sytuacjach, bo wygrał jeszcze pojedynek jeden na jeden z Muellerem. Przy kolejnym ataku Lewandowskiego był już jednak bezradny. Polak idealnie w tempo nabiegł do dośrodkowania Kimmicha z prawej strony i z kilku metrów skierował piłkę głową do siatki. To był gol podobny trochę do tego, którego "Lewy" strzelił na rozpoczęcie Euro'2012 w meczu z Grecją.



Goście nie mieli żadnych argumentów, żeby odpowiedzieć. Ataki z pierwszych minut długo nie znajdowały żadnej kontynuacji, bo Bayern na to nie pozwalał. I pewnie bardzo szybko prowadziłby wyżej, gdyby znowu Esser po precyzyjnym strzale Muellera nie wybił końcówkami palców. Ale co się odwlecze... Leon Goretzka strzelił drugiego gola z ponad 20 metrów, a piłka odbiła się jeszcze od słupka. Bramkarz nie miał szans.



A Bayern nie chciał się zatrzymywać. Szczególnie Kimmich szalejący na prawym skrzydle, który tuż przed końcem I połowy po raz kolejny idealnie dograł do Goretzki. Jak ten ostatni trafił z kilku metrów zaledwie w poprzeczkę - nie wiadomo. Faktem jest jednak, że przewaga gospodarzy była przygniatająca, a posiadanie piłki w pierwszych 45 minutach - na poziomie 80 procent!

Zaraz po przerwie sytuacja zmieniła się jednak całkowicie. Hannower zaatakował odważniej, przy tym miał trochę szczęścia i zdołał strzelić kontaktowego gola. Po konsultacji z VAR-em sędzia uznał, że zagranie ręką Boatenga kwalifikuje się na jedenastkę, którą wykorzystał dopiero co wprowadzony Jonathas.



Bayern Monachium - Hannower 96 2-1 (2-0) - trwa II połowa

1-0 Lewandowski (27.), 2-0 Goretzka (40.), 2-1 Jonathas (51., z karnego)



Bayern: Ulreich - Kimmich, Süle, Boateng, Alaba - Goretzka, Alcantara - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski.

Hannover 96: Esser - Sorg, Anton, Felipe, Albornoz - Schwegler - Maina, Haraguchi, Walace, Ostrzolek - Weydandt (46. Jonathas).



Zdjęcie Ronert Lewandowski powiększy przewagę w klasyfikacji najlepszych strzelców? / AFP

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Borussia Dortmund. Lucien Favre: "Po meczu Bayernu jest inaczej. Wszystko jest możliwe". Wideo © 2019 Associated Press