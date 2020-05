Trener Hansi Flick zamienił Bayern Monachium w maszynę do wygrywania. Jeżeli jego zespół utrzyma obecną skuteczność, pobije rekord Bundesligi w liczbie zdobytych bramek w pojedynczym sezonie.

Kibice w Polsce i w Niemczech z uwagą śledzą pogoń Roberta Lewandowskiego za rekordem Gerda Muellera, który w sezonie 1971/72 zdobył aż 40 bramek w Bundeslidze. Polak ma na razie 27 trafień i siedem spotkań, by dorównać legendzie.

Jednak nie tylko Lewandowski może przejść do historii po zakończeniu sezonu. Cały Bayern Monachium zdobył już w tym sezonie 80 ligowych bramek i jest na jak najlepszej drodze, by wyrównać własny rekord, także ustanowiony w sezonie 1971/72.



Wówczas Bawarczycy zdobyli 101 ligowych bramek. Aby wyrównać ten wynik w kolejnych siedmiu starciach powinni zdobywać przynajmniej trzy bramki na mecz. Liczby pokazują, że mistrzowie Niemiec są w stanie tego dokonać - pod wodzą Hansiego Flicka zdobywają bowiem średnio 3,22 bramki na mecz.



W 23 meczach pod wodzą 55-letniego szkoleniowca Bayern zdobył już 74 bramki. To wynik oszałamiający - 21 z tych trafień było dziełem Lewandowskiego, który u Flicka zagrał na razie 19 razy.