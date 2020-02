Bayern Monachium pod wodzą trenera Hansiego Flicka stał się maszyną do zdobywania bramek. Bawarczycy rzadko tracą punkty, często gromiąc przeciwników, a w swoich ofensywnych poczynaniach są najskuteczniejszą drużyną wśród ekip ze ścisłego europejskiego topu. Wpływ na to ma, między innymi, genialna dyspozycja strzelecka Roberta Lewandowskiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Niemiec. Bayern Monachium - TSG Hoffenheim 4-3. Wideo © 2020 Associated Press

Odkąd Flick objął rządy w szatni Bayernu, Bawarczycy rozegrali 12 spotkań. Przegrali tylko dwa z nich - w pozostałych wygrywali, najczęściej różnicą kilku bramek.

Reklama

Wyjątek stanowi tu tylko środowe starcie z Hoffenheim. Monachijczycy niemal roztrwonili w nim trzybramkową przewagę, zwyciężając ostatecznie 4-3.

Bayern Flicka stracił zaledwie 11 goli, a strzelił ich aż 48. Daje to średnią ponad 3,3 bramki na spotkanie, co - jak wyliczyli statystycy Opta Franz - stanowi najlepszy wynik wśród wszystkich drużyn z pięciu najlepszych lig na Starym Kontynencie (licząc od dnia, w którym Flick został trenerem Bayernu).

Spory wpływ na to osiągnięcie miał Lewandowski. Polak uczestniczył bezpośrednio w 18 akcjach bramkowych - 15 razy to on finalizował akcję, a trzykrotnie obsługiwał asystą partnerów. W ogólnym rozrachunku nasz reprezentant ma na koncie 35 trafień w 29 spotkaniach.

To nie koniec strzeleckich osiągów. W poprzedniej kolejce (wygrana 3-1 z Mainz) Bayern pobił swój klubowy rekord w rozgrywkach Bundesligi. Pierwszy raz w historii Bawarczycy zdobyli aż 57 bramek w pierwszych 20 kolejkach.

Potyczka z Mainz była wyjątkowa dla Lewandowskiego. Polak trafił do siatki, zdobywając swoją 150. bramkę dla Bayernu w meczach Bundesligi. Tylko ośmiu piłkarzy w historii niemieckiej ekstraklasy zdołało strzelić tyle goli dla jednego klubu. W barwach "Die Roten" dokonali tego Gerd Mueller oraz Karl-Heinz Rummenigge. Nikt jednak nie zrobił tego tak szybko, jak "Lewy".

Dzięki piorunującej ofensywie i usprawnieniu gry w obronie Bayern - mimo niemrawego początku rozgrywek - zdołał odzyskać fotel lidera Bundesligi. Pod koniec lutego mistrzowie Niemiec rozpoczną także rywalizację w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Ich rywalem w 1/8 finału będzie Chelsea.

TB

Bundesliga - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy