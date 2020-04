Bayern Monachium jest zadowolony z wypożyczenia Ivana Periszicia i zamierza wykupić go z Interu Mediolan. Według chorwackich mediów reprezentant kraju ma kosztować 13 mln euro.

Latem zeszłego roku Bayern dokonał dwóch wypożyczeń "last minute", sprowadzając do klubu Philippe'a Coutinho oraz Ivana Periszicia. Większe nadzieje wiązano z pierwszym z nich, lecz wiele wskazuje na to, że to Chorwat zostanie na dłużej na Allianz Arenie.



Choć to Coutinho notuje lepsze liczby od skrzydłowego ("Cou" - dziewięć bramek i osiem asyst, przy pięciu golach i ośmiu asystach Periszicia), to jednak sprowadzenie drugiego z nich jest oceniane lepiej przez sztab trenerski Bayernu.



Niewykluczone, że decyzja o wykupieniu jednego z nich będzie zależała od ceny. Ta jest zdecydowanie atutem Periszicia - portal "Sportske Novosti" informuje, że Bayern i Inter Mediolan ustaliły klauzulę wykupu na 13 mln euro. Według tamtejszych mediów Bayern jest zdecydowany na zakontraktowanie skrzydłowego na stałe.

Periszić od początku lutego pauzował z powodu kontuzji. Wcześniej wystąpił w 22 meczach we wszystkich rozgrywkach.



Skrzydłowy wcześniejsze cztery lata był zawodnikiem Interu Mediolan. W przeszłości reprezentował także Vfl Wolfsburg, Borussię Dortmund, FC Bruegge, FC Sochaux oraz KSV Roeselare.



Periszić jest 88-krotnym reprezentantem Chorwacji, dla której zdobył 26 bramek, w tym jedną w finale mistrzostw świata.





