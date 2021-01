W niedzielę Bartosz Białek po raz drugi w karierze może rozpocząć spotkanie Bundesligi w wyjściowym składzie. Jego VfL Wolfsburg zmierzy się o godzinie 18 z SC Freiburg. Transmisja spotkania w Eleven Sports 2.

Szansę przed Białkiem otworzyła kontuzja podstawowego snajpera Wolfsburga - Wouta Weghorsta. Holender w czwartek zszedł z treningu z urazem i nie wiadomo, kiedy wróci na boisko.



To spory problem dla Wolfsburga, bowiem Weghorst w tym sezonie spisuje się powyżej oczekiwań - zdobył już 12 ligowych bramek, a 16 we wszystkich rozgrywkach.



Teraz to 19-letni Polak jest najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia Holendra. Białek dotychczas głównie wchodził na boisko z ławki rezerwowych, pokazując się z dobrej strony - w swoim debiutanckim sezonie w Bundeslidze ma już na koncie dwa gole.



Białek dotychczas tylko raz rozpoczął spotkanie VfL w wyjściowym składzie. Miało to miejsce w wygranym 1-0 meczu z VfB Stuttgart, kiedy to Polak zagrał u boku Weghorsta.



"Wilki" będą faworytem niedzielnego spotkania z Freiburgiem, bowiem zajmują wysokie czwarte miejsce w tabeli. Początek spotkania o godzinie 18. Transmisja na żywo w Eleven Sports 2.

Zdjęcie Bartosz Białek (z prawej) w meczu z Bayernem Monachium / AFP/POOL CHRISTOF STACHE/ / AFP

WG