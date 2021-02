Bartłomiej Drągowski znalazł się na celowniku Borussii Dortmund. Według doniesień niemieckich mediów ekipa z Zagłębia Ruhry miała kontaktować się z przedstawicielami Drągowskiego, który aktualnie występuje we włoskiej Fiorentinie.

Drągowski jest w obecnym sezonie jednym z najjaśniejszych punktów ekipy z Florencji. Z kolei bramkarze Borussii Dortmund nie prezentują wysokiej formy, dlatego włodarze BVB rozglądają się za następcami Romana Burkiego oraz Marwina Hitza. W ostatnich dniach niemieckie sieci miały zostać zarzucone na 23-latka z Fiorentiny - informuje portal Fussbaltransfers.

Reprezentant Polski nie jest jednak jedynym bramkarzem, na którego oko ma ekipa z Dortmundu. Na krótkiej liście Edina Terzicia i Michaela Zorca są uznane nazwiska, za które Borussia musiałaby zapłacić duże pieniądze. Mowa o Andre Onanie z Ajaksu, Odysseasie Vlachodimosie z Benfiki oraz Peterze Gulacsim z RB Lipsk. Każdy z nich jest starszy od Polaka.

Drągowski był już w przeszłości łączony z niemieckimi klubami. W 2018 roku mówiło się o zainteresowaniu Wolfsburga usługami polskiego bramkarza. W tamtym czasie Drągowski nie miał jednak dużo okazji do gry we Florencji, gdzie był rezerwowym. Teraz sytuacja jest zgoła odmienna.

23-latek już sześć lat temu był podstawowym bramkarzem Jagiellonii Białystok. W 2016 roku za 2,5 mln euro trafił do Fiorentiny, z której w styczniu 2019 roku został wypożyczony do Empoli. Do Florencji wrócił pół roku później, a w obecnym sezonie jest podstawowym bramkarzem ekipy z Toskanii.

