Choć w ubiegłym roku zakończył piłkarską karierę, wciąż ciągnie go do treningu. Arjen Robben dołączył do internetowych zajęć z Bayernem Monachium.

Jak podaje "Bild", 36-letni Holender wraz z kolegami z monachijskiego zespołu trenuje zdalnie w ligowej przerwie związanej z pandemią koronawirusa.



Według informacji gazety, Robben bierze udział w cybertreningu Bayernu od zeszłego piątku i ma nadzieję, że sztab szkoleniowy pozwoli mu dłużej ćwiczyć w ten sposób z drużyną.



W podobnych zajęciach z Bayernem w ubiegłym tygodniu brał udział także Bastian Schweinsteiger.

Robben związany był z Bayernem przez 10 lat, od 2009 roku. Z bawarskim klubem triumfował m.in. w Lidze Mistrzów i osiem razy zdobywał mistrzostwo kraju.



