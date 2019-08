Były zawodnik Bayernu Monachium Arjen Robben, który na początku lipca tego roku ogłosił oficjalne zakończenie swojej kariery, już niedługo może powrócić do profesjonalnej gry w piłkę. Jak przyznaje sam Holender, wciąż nie wyklucza on podpisania kontraktu z nowym pracodawcą w ciągu najbliższych kilku miesięcy, jeśli zbyt mocno będzie tęsknić za futbolem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Lewandowski show! Hat-trick Polaka. Schalke - Bayern 0-3 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

4 lipca, a więc już kilka dni po wygaśnięciu kontraktu, który łączył skrzydłowego z Bayernem, Robben poinformował oficjalnie o zawieszeniu butów na kołku.

Reklama

- Sporo o tym myślałem przez ostatnich kilka tygodni. Jak wszyscy wiedzą, miałem trochę czasu, by rozważyć swoją przyszłość po tym, jak odszedłem z Bayernu Monachium. I zdecydowałem, że to koniec mojej profesjonalnej kariery - informował Holender. Teraz 35-latek nie jest do końca pewien, czy była to ostateczna decyzja, a o swoich rozterkach opowiedział w rozmowie z dziennikarzami NPO Radio.



- Zawsze powtarzam: "Nigdy nie mów nigdy". Być może w ciągu miesiąca lub najbliższych dwóch miesięcy będzie mi towarzyszyć dziwne uczucie braku tego wszystkiego i zdecyduję, że muszę wrócić - zdradził holenderskiej rozgłośni były partner z drużyny Roberta Lewandowskiego.



Pomocnik zaznaczył jednak przy tym, że prawdopodobieństwo ponownego wkroczenia w świat futbolu nie jest bardzo duże.



- Z biegiem czasu zawieszenie emerytury będzie coraz trudniejsze. Szanse na powrót oceniłbym więc jako niewysokie - dodał Robben.



Holender jest byłym zawodnikiem między innymi londyńskiej Chelsea, Realu Madryt oraz Bayernu Monachium, a na swoim koncie ma mnóstwo tytułów. 35-latek ma w gablocie medale za między innymi: dwa mistrzostwa Anglii, mistrzostwo Hiszpanii, osiem tytułów triumfatora Bundesligi, pięć zwycięstw w Pucharze Niemiec, wygraną w Lidze Mistrzów oraz tytuł wicemistrza świata z 2010 roku.



TB