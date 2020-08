Hertha Berlin ogłosiła transfer przed kolejnym sezonem Bundesligi! Nowym klubowym kolegą Krzysztofa Piątka został bramkarz Alexander Schwolow, który bronił dotychczas barw Freiburga.

Jest to zaskakujący transfer berlińczyków. Wiele wskazywało bowiem na to, że 28-latek trafi do Schalke, gdzie zajmie miejsce swojego imiennika Nuebela, który trafił do Bayernu Monachium.

Schalke jednak zbyt długo zwlekało z przekuciem zainteresowania w czyn, co wykorzystała Hertha. Stołeczny klub zapłacił za golkipera osiem milionów euro i - jak donoszą niemieckie media - podpisał z nim czteroletni kontrakt.

Schwolow był piłkarzem Freiburga od 2008 roku, przechodząc przez kolejne kategorie wiekowe w klubie. Nie ukrywał, że rozstanie z drużyną nie było dla niego łatwe.

- Ten klub to coś więcej niż tylko mój piłkarski dom. To tutaj rozwinąłem się i zostałem obdarzony dużym zaufaniem i wsparciem, dzięki czemu zagrałem w Bundeslidze i nawiązałem wiele bliskich relacji poza boiskiem. Chcę podziękować trenerom, kolegom z drużyny, pracownikom i kibicom za ostatnie dwanaście lat. Odchodzę z płaczem w oczach - stwierdził Scholow w rozmowie z oficjalną stroną internetową Freiburga.