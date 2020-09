Ważą się losy Davida Alaby. Piłkarz negocjuje z Bayernem warunki nowego kontraktu, żądając sporej podwyżki, dzięki której zostałby najlepiej opłacanym zawodnikiem mistrza Niemiec.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rodzinne wakacje Roberta Lewandowskiego. Polak odpoczywa z żoną i córkami. Wideo INTERIA.TV

Alaba ma za sobą udany sezon. Występował na środku, a nie jak zazwyczaj na lewej stronie defensywy i pomógł Bayernowi sięgnąć po potrójną koronę.

Reklama

Rozmowy dotyczące nowej umowy Austriaka toczą się już od dłuższego czasu, lecz wciąż daleko do ich owocnego zakończenia. Obecny kontrakt 28-latka wygasa 30 czerwca 2021 roku, co oznacza, że już w styczniu Alaba mógłby podpisać kontrakt z nowym klubem.

Jak donosi "Kicker", rozmowy z Bayernem prowadzi w imieniu obrońcy jego przedstawiciel Pini Zahavi - będący także menedżerem Roberta Lewandowskiego - który chce wywalczyć dla swojego klienta niezwykle lukratywną umowę. Alaba chciałby podpisać pięcioletni kontrakt, na mocy którego zarabiałby 25 mln euro rocznie.

Dzięki temu Austriak zostałby najlepiej opłacanym piłkarzem w zespole. Jak dotąd na największe apanaże może liczyć Lewandowski, który inkasuje 19,5 mln euro w skali roku.

Według medialnych doniesień Alaba chciał przeprowadzić się do Hiszpanii. Zaoferował już nawet swoje usługi FC Barcelona . Nic jednak nie wskazuje na to, by nowy szkoleniowiec "Dumy Katalonii" Ronald Koeman chciał ściągnąć go do swojej drużyny.

28-latek może więc ostatecznie zostać w drużynie Bayernu, lecz by tak się stało, będzie musiał najprawdopodobniej obniżyć swoje wymagania finansowe.

TB

Bundesliga - sprawdź szczegóły