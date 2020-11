Bundesliga. Alaba może trafić za darmo do Chelsea

David Alaba najpóźniej po zakończeniu sezonu pożegna się z Bayernem Monachium. Gdzie będzie kontynuował karierę? Wszystkie tropy prowadzą obecnie do Chelsea Londyn.

Jeszcze niedawno wydawało się, że Bawarczykom zależy na zatrzymaniu reprezentanta Austrii u siebie. Nieoczekiwanie jednak propozycja prolongaty wygasającego najbliższego lata kontraktu została wycofana. Zawodnik na pewno zmieni klubowe barwy.

Przez wiele miesięcy tego roku spekulowano, że trafi do Primera Division. I to od razu do jednego z hegemonów ligi - Realu Madryt lub Barcelony. Na ten moment temat wydaje się jednak nieaktualny. Na przeszkodzie miały stanąć wysokie oczekiwania finansowe piłkarza.

Jak informuje "Sport Bild", najbardziej prawdopodobna w tej chwili opcja to przeprowadzka do Chelsea. Niekoniecznie w najbliższym oknie transferowym. Po sezonie zawodnik będzie do wzięcia bez kwoty odstępnego, co w dobie kryzysu nie jest bez znaczenia.

Kluczową rolę odegrać ma w tej transakcji oczywiście Pini Zahavi. Agent Alaby mieszka obecnie w Londynie i nigdy nie ukrywał dobrych relacji z szefami "The Blues". Według niemieckich dziennikarzy stosowne rozmowy na Stamford Bridge zostały już zainicjowane.

Alaba trafił do Bayernu w 2008 roku. Początkowo występował w drużynie młodzieżowej. W pierwszym zespole pojawił się dwa lata później i - nie licząc półrocznego epizodu w ekipie Hoffenheim - występuje w nim do dzisiaj.

Z "Die Roten" świętował dziewięć tytułów mistrza Niemiec. Dwukrotnie - w latach 2013 i 2020 - wygrał Ligę Mistrzów.

